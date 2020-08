Generalistische Ausbildung & Schule für Arbeitserziehung

Seit mehr als 65 Jahren stellt das »bfw – Unternehmen für Bildung« die Fort- und Weiterbildung in den Mittelpunkt. Die bfw-Unternehmensgruppe verbindet bewährte Fachkompetenz mit höchsten Qualitätsstandards. »maxQ.« ist die Gesundheitsmarke des »bfw – Unternehmen für Bildung« und bietet Aus- und Weiterbildungsangebote in den Pflege- und Sozialberufen an, die durch eine neue Schule für Arbeitserziehung ergänzt werden. Seit diesem Jahr zählt auch die Generalistische Ausbildung zum/r Pflegefachmann/-frau zum Portfolio.

Das neue Pflegeberufegesetz vereint seit 2020 die bislang getrennten Ausbildungen in Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege und Kinderkrankenpflege. Alle Auszubildenden durchlaufen in drei Jahren eine gemeinsame generalistische Ausbildung und können entweder den EU-weit anerkannten Abschluss als Pflegefachmann/-frau erwerben oder sich im letzten Ausbildungsjahr auf Alten- oder Kinderkrankenpflege spezialisieren. Ziel der neuen Ausbildung ist vor allem, die Pflegeberufe attraktiver zu gestalten und dadurch aufzuwerten.

Die Vorteile: Pflegefachfrauen und -männer werden flexibler und umfassender ausgebildet und sind somit am Arbeitsmarkt breiter aufgestellt. Die Generalistik vernetzt die verschiedenen Versorgungsbereiche, die Auszubildenden erhalten ein umfassendes pflegerisches Verständnis für die Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten aller Lebensphasen.

Eine weitere Neuheit, die es beim »maxQ. im bfw – Unternehmen für Bildung« ab Herbst diesen Jahres gibt, ist die neue Schule für Arbeitserziehung. Sie bietet Umschulungen und Ausbildungen für Berufspraktiker/-innen an.

Arbeitserzieher/ -innen sind als pädagogisch-therapeutisches Fachpersonal tätig. Sie arbeiten sowohl mit Menschen mit Behinderung als auch ohne Behinderung, jedoch mit Bedarf bezüglich pädagogisch - therapeutischer Begleitung/Intervention.

Einige Beispiele für arbeitserzieherisch relevante Arbeitsbereiche sind sozialpädagogische und psychosoziale Angebote, Erziehung, Resozialisierung, Rehabilitation, Freizeitgestaltung oder die (Wieder-)Eingliederung in das Arbeitsleben. Die Ausbildung in Arbeitserziehung ist vielseitig und kreativ, ebenso wie die späteren Berufsfelder.

Während der zweijährigen Berufsfachschule werden die Auszubildenden vollschulisch auf die Abschlussprüfung vorbereitet. Praktischer Unterricht wird in Form von Projekten und zwei Ausbildungspraktika durchgeführt. So lässt sich theoretisch Gelerntes direkt in der praktischen Arbeit anwenden.

Die Ausbildung wendet sich besonders, aber nicht nur, an Berufserfahrene, die einen neuen beruflichen Weg einschlagen und sich in den sozialen Bereich umorientieren möchten.

maxQ. im bfw – Unternehmen für Bildung

Kleemannstraße 6-8, 70372 Stuttgart

maxq.net/stuttgart