Ausbildung und Corona: Prognose

Die Ausbildungssituation hat sich durch die Corona-Pandemie entscheidend geändert. So mussten Lehr- und Ausbildungsbetriebe die Organisation und Regelung ihrer Arbeitsprozesse anpassen und auf Homeoffice, Teamorganisation in Gruppen, Hygienevorgaben und digitale Kommunikation setzen. Mittlerweile hat sich die Lage etwas entspannt und viele Unternehmen konnten wieder ihrem normalen Geschäft nachgehen. Dabei entscheiden sich nicht wenige Firmen, weiterhin auf Online-Konferenzen etc. zu setzen, obwohl es nicht mehr zwangsläufig notwendig ist. Die einmal eingerichteten Plattformen und Strukturen können immerhin nach wie vor genutzt werden. Auch an der Bewerber- und Recruiting-Front hat sich einiges geändert: Seit Anfang Mai nehmen die Bewerbungen wieder deutlich zu. Insbesondere systemrelevante Ausbildungen erhalten deutlich mehr Bewerbungen als im Vorjahr. Video- und Telefoninterviews, Online-Seminare und mehr sind dabei gefragter denn je.