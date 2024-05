Ausbildungsmesse Rot am See

Am 12. Juni öffnet die Ausbildungsmesse »Der Marktplatz« wieder ihre Türen im Forum in Rot am See. Aus den Bereichen Industrie, Dienstleistung und Handwerk stellen über 40 Firmen ihre Berufs- und Ausbildungsangebote vor. Messebeginn ist 18 Uhr.

Nach nun 13 Jahren ist die Ausbildungsmesse in Rot am See zu einer beständigen regionalen Veranstaltung im Bereich Berufsorientierung geworden, die 2011 durch die Firma »Kompetenz & Bildung, ­Kunert & Buckel« als Teil des Berufsorientierungsprogramms »Bildung macht stark!« ins Leben gerufen wurde. Kurz und prägnant präsentieren sich die Firmen in der Zeit von 18 bis 20.30 Uhr und geben allen Besuchern die Möglichkeit zum Austausch mit den Personalverantwortlichen und den Auszubildenden. Alle Interessenten können gezielt mit den Firmen ins Gespräch kommen, Informationen über die verschiedenen Ausbildungsberufe sammeln, Broschüren und Kontaktdaten mitnehmen, um sich daraufhin bei den passenden Firmen zu bewerben. In den vergangenen Jahren kamen durch diese Messe bereits mehrere Ausbildungsverträge zustande. Die beteiligten Firmen loben das Konzept und die daraus resultierenden guten und intensiven Gespräche mit den Schülern und den begleitenden Eltern. Einfach am 12. Juni vorbeischauen und mit den ausstellenden Firmen ins Gespräch kommen.

Aufgrund der zunehmend schwierigen Situation auf dem Ausbildungsmarkt bewerben die Firmen ihre Ausbildungsberufe aktiver denn je. Zur Unterstützung hat K&B eine Plattform für regionale Ausbildungsangebote geschaffen, auf der die Firmen nach Ortschaften sortiert sind. Mit einem Klick auf das Logo der entsprechenden Firma gelangt man sofort auf die Webseite und kann sich über deren Berufs- und Ausbildungsangebote informieren.

Mittlerweile ist das Thema Integration und Sprache zum Hauptaufgabengebiet von Kompetenz & Bildung geworden. Seit 2015 führt K&B Integrationskurse im Auftrag des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) durch, Deutschkurse beauftragt durch das Amt für Migration und ist für namhafte Firmen mit hausinternen Sprachkursen tätig. Im Juni eröffnet K&B auch sein neues ­Schulungszentrum im Solpark in Schwäbisch Hall - Hessental.

Ausbildungsplattform für regionale Stellenangebote:

www.kompetenzundbildung.de/regionale-ausbildungsangebote

Ausbildungsmesse

»Der Marktplatz«

Mi. 12. Juni, 18 bis 20.30 Uhr, Forum, Rot am See

www.kompetenzundbildung.de