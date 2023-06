Ausbildungsmessen im Juni 2023

Im Juni finden wieder einige Ausbildungsmessen statt, welche den Schulabgängern und Berufseinsteigern sowie allen weiteren Interessierten einen umfangreichen Einblick in die Berufswelt geben. Die MORITZ-Redaktion hat eine Übersicht über die Ausbildungsmessen erstellt.

Bildungsmesse Heilbronn 16. und 17. Juni

Die Heilbronner Bildungsmesse ist die Größte in der Region Heilbronn-Franken. An zwei Tagen können alle Interessierten auf 10.000qm Fläche über 180 Aussteller begutachten, sich Informationen einholen und in Gespräche mit den anwesenden Betrieben und Firmen kommen. In lockerer Atmosphäre und ungezwungenen Gesprächen bietet sich die optimale Gelegenheit um Kontakte zu knüpfen und potentielle Arbeitgeber kennenzulernen. Das umfangreiche Rahmenprogramm bietet zudem Fachvorträge, wichtige Informationen für Aus-, Weiterzubildende und Studenten sowie Weiterbildungsmöglichkeiten. Abgerundet wird der Messebesuch mit der Last-Minute-Börse am Samstag von 10-13 Uhr, bei der Interessenten in letzter Minute noch den ein oder anderen Ausbildungsplatz oder Traumjob finden können. mehr dazu

Ausbildungsmesse Rot am See 21. Juni, 18 bis 20:30 Uhr

40 Firmen aus der Region stellen ihre Ausbildungsangebote vor und möchten mit den Interessenten Gespräche führen. Die Besucher:innen können Informationen über die verschiedenen Ausbildungsberufe sammeln, Broschüren und Kontaktdaten mitnehmen, um sich daraufhin bei den passenden Firmen zu bewerben. Dabei ist die Zeit bewusst prägnant und kurz gehalten. In den vergangenen 12 Jahren kamen durch die guten und intensiven Gespräche schon zahlreiche Ausbildungsverträge zu Stande. Die beteiligten Firmen und Personalverantwortlichen loben dieses Konzept. mehr dazu

#NextStep Ausbildungsmesse in Öhringen 22. Juni, 10 bis 16:30 Uhr

Schon seit zehn Jahren findet die #NextStep Ausbildungsmesse statt. 22 Unternehmen informieren am 22. Juni von 10 bis 16.30 Uhr an der Gewerbliche Schule Öhringen über ihr Ausbildungsspektrum. Neben geballter Information und der Möglichkeit zum regen Austausch, kommt in Öhringen auch der Spaßfaktor nicht zu kurz. Die jungen Besucher:innen können an allen Messeständen bei witzigen Challenges und tollen (Action-)Spielen Punkte sammeln und am Ende tolle Preise gewinnen. Unter allen Teilnehmer:innen werden ein iPad, AirPods und spannende Erlebnisgutscheine verlost. mehr dazu