Ausbildungssuche: So trifft man die richtige Wahl

Eigentlich war doch schon alles geregelt: Man hat sich gründlich über den Beruf informiert, zahlreiche Beiträge im Internet gelesen, sich mit anderen ausgetauscht, an mehreren Berufsberatungen teilgenommen und sogar ein Praktikum absolviert. Aber was, wenn man trotzdem die falsche Wahl getroffen hat? Was, wenn die Ausbildung ganz anders als ursprünglich angenommen abläuft? Was, wenn man feststellt, dass diese Ausbildung keinen Spaß macht, dass man eigentlich doch etwas ganz anderes machen will? Und nun steckt man fest?

Die oben geschilderten Gedanken sind das Horrorszenario für jeden angehenden Azubi. Als wäre die Unsicherheit darüber, was man nach dem Schulabschluss machen soll, nicht schon groß genug. Wie trifft man nur die richtige Berufswahl und vermeidet dadurch einen Ausbildungsabbruch? Viele Schulabgänger handeln bei der Ausbildungssuche nach dem Motto »Hauptsache etwas«, besonders wenn die Noten oder der Abschluss für den gewünschten Berufszweig nicht ausreichend sind. Eine solche Einstellung hilft aber in der Regel weder dem Auszubildenden noch dem Ausbildungsbetrieb. Denn eine Ausbildung dauert in der Regel immerhin zwei bis drei Jahre. Und die gehen deutlich schneller herum, wenn man in der Zeit etwas lernt, das den eigenen Interessen und Fähigkeiten entspricht. Mit unmotivierten oder dauerzweifelnden Azubis tun sich auch die Unternehmen keinen Gefallen und die Gefahr eines Ausbildungsabbruchs ist auf diese Weise deutlich größer.

Deshalb gilt: Vorab am besten erstmal ein Profil der eigenen Person erstellen – noch bevor man mit der Berufssuche anfängt. Denn eine gesunde und realistische Selbsteinschätzung bietet einen deutlich besseren Anhaltspunkt bei der Suche nach dem passenden Job. Was kann ich besonders gut? Was macht mir am meisten Spaß? Was finde ich besonders interessant? Was vielleicht eher nicht? Nur, wenn man sich selbst gut kennt, kann man auch einschätzen, welcher Beruf am besten zu einem passt.

Ein längeres Praktikum oder ein Ferienjob in potentiell interessanten Berufszweigen sind ein weiteres gutes Mittel, um festzustellen, ob man sich diesen Beruf für sich selbst vorstellen kann. Ein einziger Schnuppertag reicht dagegen nicht aus: Immerhin hilft ja auch ein Eindruck von den Abläufen im Betrieb und der jeweilige Arbeitsrhytmus sowie der anfallenden Aufgabenbereiche bei der späteren Entscheidung.

Sollte es trotz allem dazu kommen, dass die Ausbildung nicht den eigenen Vorstellungen entspricht, sollte man nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Oft kann ein offenes und ehrliches Gespräch mit dem Arbeitgeber hilfreich sein, in dem man diskutiert, wie man die Lage verbessern könnte. Und sollte all das nichts helfen, ist auch ein Ausbildungsabbruch nicht das Ende der Welt.