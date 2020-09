Auszubildende bei BTI starten im Team Orange in Berlin und Essen

Seit 1. August verstärken zwei neue Auszubildende zum Kaufmann im Groß- und Außenhandelsmanagement das Azubi Team der BTI Befestigungstechnik in den Handwerker Centern Berlin und Essen. Die ersten Tage dienten dabei dem Kennenlernen der Kollegen und des Unternehmens vor Ort in der Niederlassung. Nach der ersten Einarbeitung folgt für die beiden Neustarter im September die Azubi-Startwoche in der Firmenzentrale in Ingelfingen.

Dabei werden sie gemeinsam mit weiteren vier Auszubildenden im Bereich Groß- und Außenhandel sowie vier dual Studierenden in den Studiengängen BWL Handel und Dienstleistungsmanagement für den Standort Ingelfingen in vielen Seminaren und Teambuildingspielen die Ausbildung bei BTI kennenlernen. Diese wieder von den älteren Ausbildungs- und Studienjahrgängen geplant und in diesem Jahr zum Großteil digital durchgeführt. So lernen auch die bestehenden Azubis die neuen Teammitglieder kennen und jeder trägt mit seinem Part zu einem gelungenen Start des neu zusammengesetzten Teams bei.

BTI bildet seit über 30 Jahren in unterschiedlichen Ausbildungsberufen aus. Aktuell setzt sich das 30-köpfige Azubi-Team aus fünf Ausbildungsberufen und vier dualen Studiengängen zusammen.

