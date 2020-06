Fachkräfteausbildung mit Herz

Die AWO bildet qualifizierte Pflegekräfte aus - unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft, Nationalität und Religion. Die Ausbildung verspricht einen krisensicheren Arbeitsplatz und hervorragende Zukunftschancen.

Die pflegerische Berufsausbildung Deutschland wird neu ausgerichtet. Entsprechend setzt die bisherige Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe neue Schwerpunkte. Im Zuge der Ausbildungsumstrukturierung trägt die Schule nun den Namen: »AWO-Bildungsakademie Württemberg«.

Im Oktober 2020 beginnt der erste Kurs der »Ausbildung zum/zur Pflegefachfrau/Pflegefachmann«. Die bisherige »Ausbildung zur/zum Altenpfleger/in« besteht seit dem 1. Januar 2020 nicht mehr und wird nicht mehr angeboten.

Ebenso wird es ab 2020 keine Ausbildung in der Altenpflegehilfe mehr geben. Ausgebildet wird nun ein neues generalistisches Berufsbild. Das Curriculum verändert sich, das Team der Bildungsakademie lässt derzeit neue Ausbildungsinhalte in weiterentwickelte Strukturen und Unterrichtsinhalte einfließen. Die Inhalte verändern sich zur Pflege von Menschen aller Altersstufen, von Kindern bis hochaltrigen Menschen – ein anspruchsvolles Vorhaben, das auch die Koordinierung der Praxiseinsätze während der Ausbildung umfasst. Es gibt mehr Einsätze als bisher, was eine gute Koordinierung dieser erfordert.

Hierfür konnte die Akademie bereits notwendige personellen Ressourcen schaffen - seit Anfang 2020 gab es dort auch einen Wechsel in der Schulleitung: Felix Späth ist der neue Schulleiter. Die Ausbildung dauert weiterhin drei Jahre und findet im gewohnten Blockmodell an der Bildungsakademie statt.

× Erweitern Foto: AWO Württemberg AWO Bildungsakademie 2

AWO-Bildungsakademie Württemberg

Tilsiter Str. 8, 71065 Sindelfingen, Fon: 07031 681300

