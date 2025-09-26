AWO Neckar-Odenwald gGmbH: Mehr als ein Job

Zwei Menschen. Zwei Wege. Ein Ziel: eine sinnstiftende Ausbildung mit echtem ­Mehrwert. Manuel (30) aus Mexiko und Isabell (24) aus Diedesheim erzählen, warum sie sich für die Ausbildung zur Pflegefachkraft entschieden haben – und warum sie sich bei der AWO genau richtig fühlen.

Warum Pflege?

Manuel: »Mich begeistert die Verbindung aus medizinischem Wissen und echtem Menschsein. Ich helfe – und lerne dabei ständig weiter. Pflege bedeutet für mich: mit dem Herzen arbeiten.«

Was hast du in der Ausbildung fürs Leben gelernt – und wie hat sie dich persönlich verändert?

Isabell: »Ich habe gelernt, klarer zu kommunizieren, Konflikte zu lösen und auf mich selbst zu achten. Man wächst – an jeder Erfahrung, auch an den schweren.«

Warum AWO?

Manuel: »Als ich aus Mexiko kam, war vieles neu – Wohnung, Sprache, Bürokratie. Die AWO hat mich bei allem unterstützt. Ich fühle mich gesehen und gehört – fachlich wie menschlich.«

Isabell: »Vom ersten Tag an war ich willkommen. Die Fachbereiche arbeiten eng zusammen und helfen sich gegenseitig – gerade in herausfordernden Situationen. Das gibt Sicherheit und Zusammenhalt.«

Ausbildungsstart: Pflegefachfrau / Pflegefachmann

Beginn: 1. September 2026

Vergütung:

1. Lehrjahr: 1.140 €

2. Lehrjahr: 1.202 €

3. Lehrjahr: 1.303 €

plus zahlreiche Benefits!

AWO Neckar-Odenwald gGmbH

Kapellenstraße 2 · 74706 Osterburken

Tel. 06291-642542 · www.awo-now.de