AWO Neckar-Odenwald gGmbH: Mehr als ein Job

Zwei Menschen. Zwei Wege. Ein Ziel: eine sinnstiftende Ausbildung mit echtem Mehrwert. Manuel (30) aus Mexiko und Isabell (24) aus Diedesheim erzählen, warum sie sich für die Ausbildung zur Pflegefachkraft entschieden haben – und warum sie sich bei der AWO genau richtig fühlen.
Warum Pflege?
Manuel: »Mich begeistert die Verbindung aus medizinischem Wissen und echtem Menschsein. Ich helfe – und lerne dabei ständig weiter. Pflege bedeutet für mich: mit dem Herzen arbeiten.«
Was hast du in der Ausbildung fürs Leben gelernt – und wie hat sie dich persönlich verändert?
Isabell: »Ich habe gelernt, klarer zu kommunizieren, Konflikte zu lösen und auf mich selbst zu achten. Man wächst – an jeder Erfahrung, auch an den schweren.«
Warum AWO?
Manuel: »Als ich aus Mexiko kam, war vieles neu – Wohnung, Sprache, Bürokratie. Die AWO hat mich bei allem unterstützt. Ich fühle mich gesehen und gehört – fachlich wie menschlich.«
Isabell: »Vom ersten Tag an war ich willkommen. Die Fachbereiche arbeiten eng zusammen und helfen sich gegenseitig – gerade in herausfordernden Situationen. Das gibt Sicherheit und Zusammenhalt.«
Ausbildungsstart: Pflegefachfrau / Pflegefachmann
Beginn: 1. September 2026
Vergütung:
1. Lehrjahr: 1.140 €
2. Lehrjahr: 1.202 €
3. Lehrjahr: 1.303 €
plus zahlreiche Benefits!
AWO Neckar-Odenwald gGmbH
Kapellenstraße 2 · 74706 Osterburken
Tel. 06291-642542 · www.awo-now.de