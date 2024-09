AZO GmbH & Co. KG: Das nächste Level: Karriere

Bereit, das Game des Lebens zu spielen? Bei AZO wird die Chance geboten, die Kontrolle zu übernehmen und die berufliche Karriere selbst zu steuern. So wird man jenseits der virtuellen Welt zum Game-Changer.

Willkommen in der Welt von AZO – einem innovativen, familiengeführten Unternehmen mit weltweiter Präsenz und tiefen Wurzeln in der Region. Hier startet man in die nächste Herausforderung, kann sich selbst von der riesigen Spielwelt der Rohstoff-Automation überzeugen und sich von der Vielfalt der AZO Produkte beeindrucken lassen. Dabei hält man nicht nur einen Controller in der Hand, um sein virtuelles Schicksal zu lenken, sondern wird zum Game-Changer und leistet einen Beitrag, damit Produkte hergestellt werden können, die jeder kennt und nutzt. Die Passion des Unternehmens? Die Entwicklung automatischer Zuführsysteme, die Rohstoffe in hochmodernen Produktionsprozessen präzise von A nach B befördern. Die Mitarbeiter bei AZO sind die unsichtbaren Helden hinter den Endprodukten. Sie setzen auf Teamwork, strategisches Denken und unermüdliche Hingabe. Die Ausbildung geht über das bloße Vermitteln von Informationen hinaus. Mit dem AZO students Projekt wird die Möglichkeit geboten, als Teil eines engagierten Teams aus Auszubildenden und Studenten reale Projekte zu meistern. Hier wird man nicht nur zum Experten, sondern auch zum leidenschaftlichen Mitgestalter.

Bereit, die Herausforderung anzunehmen und die eigenen Fähigkeiten auf das nächste Level zu bringen? Bei AZO übernimmt man die Kontrolle. Dabei steht eine persönliche Ansprechpartnerin mit Rat und Tag zur Seite, wenn es um die »Spielregeln« für die Ausbildung oder den Studiengang geht. Bei Milena Marie Bock aus der Personalabteilung kann man auch gleich die Bewerbungsunterlagen einreichen – am besten per Mail unter karriere@azo.com.

AZO GmbH & Co. KG

Rosenberger Str. 28 · 74706 Osterburken

Tel. 06291-92554 · karriere.azo.com