Baustellenerfahrung für DHBW Studentin: Schneider GmbH & Co KG

Die künftige Betriebswirtin Selina Sulzbacher studiert im zweiten Ausbildungsjahr BWL-Handwerk an der DHBW Stuttgart. Bisher war sie in der Bau-Abrechnung und im Einkauf im Einsatz. Ihre Erfahrungen erweiterte sie um ein 14-tägiges Baustellenpraktikum bei Erschließungsarbeiten in Forchtenberg.

So konnte sie ihre Baustoffkenntnisse in der Praxis erwerben. Unter anderem übte sie sich im Umgang mit Bagger, Radlader und Walze. Teilweise waren noch drei weitere gewerbliche Azubis im Einsatz und motivierten die Kauffrau, sich in verschiedenen Bereichen auszuprobieren. Sie bemerkte, wie manche Anwohner Vorbehalte gegenüber ihrer Tätigkeit als Frau auf der Baustelle hatten und einen Schritt zurückgingen, wenn sie auf der Maschine vorbeifuhr. Für die Mannschaftskollegen war es hingegen völlig normal.

In ihrer weiteren Bürotätigkeit wird sie die Arbeit auf der Baustelle anders wahrnehmen. Sie kann besser einschätzen, was täglich auf den Baustellen geleistet wird, weiß was es bedeutet, bei Wind und Wetter auf den Baustellen zu arbeiten und schätzt ihren Büroarbeitsplatz viel mehr. Ihre Toleranz ist gewachsen, wenn bspw. die Klimaanlage im Büro mal ausfällt. Die Praxiserfahrung empfindet sie als »krönenden Abschluss« von Bau-Abrechnung und Einkauf. Eine Polierausbildung wäre für sie durchaus eine Alternative – auch wenn sie ihre körperliche Voraussetzung noch im Fitness-Studio aufbauen müsste.

Fragen rund um die Ausbildung bei den Wegbereitern? Ganz einfach den Service nutzen und sich im digitalen Raum unter 07941-9126 44 einbuchen. Sechs Termine werden 2020 noch angeboten, an denen sowohl ein Azubi als auch ein Ausbilder im digitalen Chat per Videokonferenz Rede und Antwort stehen und von den eigenen Erfahrungen berichten. Die Chatrunden finden jeweils von 16 bis 17.30 Uhr statt. Anmelden kann man sich für den Azubi Chat online über www.ihrwegbereiter.de oder den unten genannten Telefonnummern: Schneider Öhringen (07941-9126 44): 14. Oktober, 25. November. Schneider Bau Heilbronn (07131-9443 10): 28. Oktober, 9. Dezember. Konrad Bau Gerlachsheim (09343 6200-31): 30. September, 11. November.

