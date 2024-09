Behringer GmbH: Helden der Sägetechnik

Behringer ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit über 100-jähriger Tradition. Als Hersteller von leistungsstarken Sägetechnologien für Metallanwendungen automatisierten Transportanlagen zum Materialhandling exportiert es seine Sägen in über 80 Länder und betreibt auch eine eigene Eisengießerei. Die Vielfältigkeit des Unternehmens sowie die hohe Fertigungstiefe zeigt sich im großen Angebot an Ausbildungsberufen und Studiengängen. Direkt ab Beginn der Ausbildungszeit arbeiten Auszubildende, Studenten und Mitarbeitende abteilungsübergreifend Hand in Hand, um Kundenprojekte zu realisieren.

BOGY, BORS, OiB oder freiwilliges Praktikum – bei Behringer kann man in die verschiedenen Bereiche wie Produktion, Gießerei, Verwaltung oder technisches ­Büro schnuppern.

