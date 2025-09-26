Bernd-Blindow-Schulen Aalen: Ausbildungen in Gesundheitsbereich und Gestaltung

Die Bernd-Blindow-Schulen Aalen stehen für kleine Klassen, praxisnahen Unterricht und eine persönliche Lernatmosphäre mit ­erfahrenen Lehrkräften. Seit 2009 bieten sie staatlich anerkannte Ausbildungen in den Bereichen Gesundheit und Grafikdesign an.

In einigen Bereichen ist der Erwerb der Fachhochschulreife oder ein ausbildungsbegleitendes Studium möglich. Besonders vorteilhaft: Schüler:innen profitieren von Schulgeldfreiheit bzw. -ermäßigung. Die Ausbildungsdauer beträgt in der Regel drei Jahre, für die PTA-Ausbildung 2,5 Jahre. Voraussetzung ist mindestens ein Realschulabschluss. Anmeldungen für den Start im September sind jederzeit möglich.

Zur Auswahl stehen die Ausbildungen Ergotherapie, Physiotherapie, Pharmazeutisch-technische Assistenz (PTA, schulgeldfrei) und Grafikdesign. Praktische Erfahrungen sammeln die Schüler:innen durch mehrwöchige Praktika, beispielsweise in Praxen oder Kliniken. PTA-Schüler:innen absolvieren nach zwei Jahren ein sechsmonatiges Praktikum in einer Apotheke. Wer über Abitur, Fachhochschulreife oder eine gleichwertige Qualifikation verfügt, kann parallel zur Ausbildung ein fachverwandtes Bachelorstudium an der DIPLOMA Hochschule absolvieren.

Interessierte können sich bei der wöchentlichen Ausbildungsberatung informieren – immer mittwochs von 15 bis 17 Uhr und nach individueller Terminvereinbarung. Zudem bieten die Schulen regelmäßig fachbezogene Online-Infoveranstaltungen und Tage der offenen Tür an.

Bernd-Blindow-Schulen Aalen

Heinrich-Rieger-Straße 22/1 · 73430 Aalen

Tel. 07361-5248860 · www.blindow.de