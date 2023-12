Bernd-Blindow-Schulen Heilbronn: Tag der offenen Tür am 27. Januar 2024

„Ich habe einen Beruf mit Sinn gesucht, in dem ich wirklich gebraucht werde“, so die Antwort von Ergotherapie-Schülerin Maria auf die Frage nach dem Grund für ihre Berufswahl. Hinzukommt, dass im Gesundheitsbereich nach wie vor ein Fachkräftemangel besteht. Zwei gute Gründe also, die Ausbildungsangebote der Bernd-Blindow-Schulen Heilbronn kennenzulernen, zum Beispiel am Samstag, 27. Januar 2024, beim Tag der offenen Tür.

Von 10:00 bis 14:00 Uhr erfahren Besucher:innen in Vorträgen und individuellen Beratungen alles über die Ausbildungen:

Physiotherapie,

Ergotherapie,

Logopädie und

Pharmazeutisch-technische Assistenz (PTA)

Interessierte können sich die Räumlichkeiten ansehen und mit Schüler:innen sowie Dozierenden über den Schulalltag sprechen. Voraussetzung der dreijährigen Ausbildungen (PTA nur 2,5 Jahre) ist mindestens der Realschulabschluss. Ausbildungsbeginn aller Angebote ist jährlich im September. Anmeldungen sind jederzeit möglich. Die Physiotherapie-Ausbildung beginnt zudem auch im Februar 2024 – es sind auch noch Plätze frei.

Studium neben der Ausbildung

Schüler:innen mit Abitur oder gleichwertigem Abschluss können ausbildungsbegleitend ein gleichnamiges achtsemestriges (Online-)Fernstudium an der DIPLOMA Hochschule aufnehmen.

Übrigens: Wer sich am 27.1. direkt für eine Ausbildung in der Physio-/Ergotherapie oder Logopädie anmeldet, bekommt die Anmeldegebühr geschenkt. Weitere Infos gibt es auf www.blindow.de.

Bernd-Blindow-Schulen Heilbronn

Allee 6, 74072 Heilbronn, Tel. 07131/ 6498490,