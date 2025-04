Berufsinformationstag Crailsheim, 10.05.25

Im Event Airport Hangar die -berufliche Reise starten: Rund 90 Unternehmen, soziale -Einrichtungen und -Institutionen informieren und beraten bei der Berufswahl.

Rund 90 Ausbildungsbetriebe präsentieren sich und ihre Ausbildungsmöglichkeiten am Samstag, 10. Mai, von 9 bis 13 Uhr in und am Hangar Event Airport. Der Berufsinformationstag vernetzt dabei Schülerinnen und Schüler mit Ausbildungsbetrieben und ist wichtiger Bestandteil der Nachwuchsgewinnung für Betriebe und Unternehmen.

»Ins Weltall zu fliegen, das ist der Traum vieler Menschen. Dabei die eigenen Grenzen verlassen, neue Sphären entdecken und nach Höherem streben. Wir werden nicht alle ins All reisen können, aber wir können uns mutig auf andere Höhenflüge begeben.« Mit dem Foto eines Astronauten als Sinnbild und diesen Worten bewirbt die Stadtverwaltung Crailsheim die von ihr organisierte Messe. »Schülerinnen und Schüler stehen vor einem wichtigen Schritt im Leben. Was kommt nach der Schule, wie geht es weiter? Der Berufsinformationstag kann und soll helfen, solche und ähnliche Fragen zu beantworten,« erklärt Horst Herold, stellvertretender Leiter des Ressorts Bildung & Wirtschaft. »Der ­Beginn der beruflichen Reise, der hoffentlich ein Höhenflug wird, steht an. Könnte es einen geeigneteren Ort als den Event Airport Hangar als Startpunkt in die noch unentdeckten Welten der Arbeit geben?«, führt Herold weiter aus. Die Schülerinnen und Schüler müssen nicht alleine an den Start gehen: Rund 90 Unternehmen, soziale Einrichtungen und Institutionen informieren und beraten.

Alle Branchen unter einem Dach und unter freiem Himmel: Die Organisatoren legen großen Wert darauf, eine enorme Bandbreite an Ausstellern zu bieten und dabei nahezu alle Branchen und Ausbildungsberufe abzudecken: Handwerk, Industrie, Dienstleistung, Handel, Verwaltung und der soziale Bereich sind ebenso vertreten wie Organisationen und Institutionen. Die Stadtverwaltung Crailsheim unterstützt mit der Ausrichtung des Berufsinformationstags alle Aussteller aktiv bei der Gewinnung des Fachkräftenachwuchs. Auch die Stadtverwaltung selbst wird sich als attraktiver Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb mit einem eigenen Stand präsentieren.

Die Auszubildenden von Vion bieten im Außenbereich auch in diesem Jahr wieder verschiedene Angebote vom Grill. Die Leonhard-Sachs-Schule verkauft im Innenbereich Kaffee, Getränke und Brezeln. Neu in diesem Jahr ist das Bürger-Mobil, der Foodtruck der Firma Bürger hat Maultauschen und weitere Spezialitäten an Bord. In Nähe des Hangars stehen für Besucherinnen und Besucher ausreichend Parkmöglichketen zur Verfügung, zum Beispiel auf dem Parkplatz an der Ludwig-Erhard-Straße. Ein Parken auf den Außenflächen vor und hinter dem Gebäude ist nicht möglich.

Berufsinformationstag Crailsheim, Sa. 10. Mai, 9 bis 13 Uhr, Hangar Event Airport, Crailsheim, www.crailsheim.de