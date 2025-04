Berufsinfotag 2025 in Künzelsau, 17.05.25

Der Schulabschluss rückt näher – und mit ihm die große Frage: Was kommt danach? Welche Möglichkeiten habe ich? Welcher Beruf passt zu mir? Und wie finde ich das eigentlich heraus? Wer sich noch unsicher ist, weil man sich bei vielen Ausbildungsberufen nicht vorstellen kann, was einen wirklich erwartet, findet am 17. Mai beim Berufsinfotag am Berufsschulzentrum Künzelsau mit ­Sicherheit ­Antworten! Interessierte erwarten alle wichtigen Ausbildungsbetriebe aus dem Hohenlohekreis und dem Landkreis Schwäbisch Hall – von Weltmarktführern bis hin zu innovativen Pflege-, Handels-, Produktions- und Handwerksbetrieben. Sie bieten die Gelegenheit, sich einen umfassenden Überblick über die Ausbildungsmöglichkeiten in der Region zu verschaffen – und herauszufinden, welcher Weg am besten passt. Eröffnet wird der Berufsinfotag um 9 Uhr von Yvonne Bader, Leiterin des Dezernats Familie, Bildung und Soziales im Landratsamt des Hohenlohekreises – gemeinsam mit Patrick Wagner, Schulleiter, und Claudia Bader, Abteilungsleiterin der Berufsschule an der Kaufmännischen ­Schule Künzelsau. Im Anschluss diskutieren auf der Bühne namhafte Gäste aus Wirtschaft, Politik und dem Bildungsbereich über aktuelle Themen rund um Ausbildung, Fachkräftesicherung und die ­Zukunft der Region.

Auch darüber hinaus wird ein attraktives ­Programm geboten. So geben echte Azubis direkte Einblicke in ihre Tätigkeiten, sodass man aus erster Hand erfahren kann, wie der Berufsalltag wirklich aussieht. Selbstverständlich werden auch persönliche Gespräche mit Ausbilderinnen und Ausbildern ermöglicht, sodass Interessierte ihre Fragen direkt stellen und sich gezielt über Ausbildung und Karrierewege informieren können.

Zudem wird eine Reihe von Workshops angeboten: In den Werkstätten der Gewerblichen Schule und den Pflegeräumen der Karoline-Breitinger-Schule kann man praktische Fähigkeiten testen oder ­Neues ausprobieren. Auch für die Verpflegung ist gesorgt: Zwischendurch gibt es im Eingangsbereich der Karoline-Breitinger Schule und der Kaufmännischen Schule sowie in der neuen Mensa ­leckere Snacks und Sitzgelegenheiten für die nötige Pause. Ein besonderes Highlight ist schließlich die Nachhaltigkeitsrallye: Einfach teilnehmen, spannende Aufgaben lösen und vielleicht attraktive Preise ­gewinnen. Die Klasse mit den meisten Teilnehmenden gewinnt – mitmachen lohnt sich also doppelt! Um die Anreise zu erleichtern, fahren ab 8 Uhr im 20-Minuten-Takt kostenlose Shuttle-Busse ab Gaisbach (Würth-Parkplatz P1) und Künzelsau (Wertwiesen/Bahnhof).

Unter www.berufsinfotag.de finden Interessierte neben einem Film vorab alle Infos zur Messe, zu teilnehmenden Unternehmen und Ausbildungsberufen. Zudem kann man sich vom »Hohenlohe-Hit« einstimmen lassen – dem offiziellen Song zum Berufsinfotag, der zeigt: Die Zukunft startet hier!

Berufsinfotag 2025, Sa. 17. Mai, 9 bis 14 Uhr, Berufsschulzentrum Künzelsau, www.berufsinfotag.de