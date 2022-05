Besuch aus dem Kongo bei Donner+Kern

Viele afrikanische Regierungen haben einen neuen Reformkurs eingeschlagen und orientieren sich vor allem am deutschen System der dualen Berufsbildung. So auch die Demokratische Republik Kongo. Das deutsche duale Ausbildungssystem ist auf der ganzen Welt bekannt und geschätzt, hieran möchte sich die neue Regierung nun orientieren. Vom 21.-22. April 2022 besuchte die Ministère de la Formation Professionelle et Métiers der D. R. Kongo, Frau Antoinette Kipulu Kabenga und ihre Delagation, die Donner + Partner Bildungszentren und die Schule Donner+Kern.

Die stellvertretende Schulleiterin Frau Haybach hielt einen Vortrag über die Donner + Kern Private Schule und bekam mächtig Applaus. Des Weiteren wurde auch die Ausbildungswerkstatt des Unternehmens Alfred Kärcher SE & Co. KG in Winnenden besichtigt um einen Eindruck der professionellen Praxisumsetzung zu bekommen. Wer mehr über den Besuch und die Zusammenarbeit mit Donner + Partner und dem Kongo erfahren,kanneinfach mal auf die Website donner-partner.de schauen.