Bildungscampus Heilbronn: Das große MORITZ-Special

Der Bildungscampus Heilbronn ist eines der wichtigsten und umfassendsten Bildungsangebote der Region mit einer Vielzahl an Angeboten und Institutionen. Die von der Dieter Schwarz Stiftung initiierte und gesteuerte Einrichtung bietet eine bundesweit einzigartige Auswahl an vielseitigen Studien- und Weiterbildungsangeboten. In den bislang drei großen Bauabschnitten des Bildungscampus sind unter anderem die Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken gGmbH (aim), die Campus Founders, die Erzieherakademie Heilbronn, die DHBW, die Technische Universität München, die German Graduate School und viele weitere Institute untergebracht. Und das ist nicht alles: Das Angebot wie auch das Gelände befinden sich in stetigem Wandel, werden erweitert und ausgebaut.

Im großen Sonderthema gibt MORITZ einen umfassenden Überblick über das Angebot des Bildungscampus, stellt die einzelnen Bereiche und ihre Aufgaben vor und zeigt die Entwicklung und Zukunft dieser zentralen Heilbronner Institution.

Von der Vision zum Bildungscampus: Interview mit der Dieter Schwarz Stiftung

Wie sich Heilbronn zur Wissensstadt entwickelt: Interview mit Michael Andrée

Eine starke Bildungsgrundlage an der aim: Interview mit Tatjana Linke

Frühkindliche Bildung an der Josef-Schwarz-Schule: Interview mit Lena Dudenhöffer und Kevin Helsel

Wie die Erzieherakademie praxisorientiert ausbildet: Interview mit Isabel Engelhaus

Hochschule Heilbronn – ein Campus für Gamer-Herzen: Interview mit Studentin Frederika Kurfürst

10 Jahre DHBW Heilbronn – Entwicklung und Pläne: Interview mit Prof. Dr. Nicole Graf

Master mit Berufsbegleitung an der DHBW CAS: Interview mit Prof. Dr.-Ing. Joachim Frech

Bestnoten in Krisenzeiten: Das Online-Angebot des TUM Campus Heilbronn

42 Heilbronn – Coding-Schule mit innovativem Konzept: Interview mit Juan Casian

Die Gründerschmiede auf dem Bildungscampus: Was die Campus Founders ausmacht

Lebenslanges Lernen im HILL: Interview mit Prof. Dr. Michael Ruf

Hinter den Kulissen des Schwarz Campus Service: Interview mit Robert Rathke

Digitalisierung im Forschungsbereich: Die Arbeit des Fraunhofer-Instituts

Duale Forschung am Ferdinand-Steinbeis-Institut: Interview mit Michael Köhnlein und Prof. Dr. Heiner Lasi

Coaching zum Erfolg: Interview mit Margareta und Ingrid Jäger

Bildungscampus Heilbronn: Die Zeit nach Corona