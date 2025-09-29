Bildungsmesse Uhingen, 11.10.25

Die Uhinger Bildungsmesse, die älteste Bildungsmesse im Landkreis Göppingen, findet seit 2005 jährlich im Uditorium – Kultur- und Tagungszentrum in Uhingen statt. Am Samstag, den 11. Oktober, haben vor allem jugendliche Besucher von 9 bis 14 Uhr die Möglichkeit, mit etwa 70 Ausstellern aus den unterschiedlichsten Branchen in Kontakt zu treten. Die Messe erstreckt sich über drei Etagen und den Parkplatz des Uditoriums. Die Aussteller kommen aus Handwerk, Gewerbe, Industrie, dem Pflege- und Sozialbereich, dem Dienstleistungssektor, Schulen sowie Verwaltungen des öffentlichen Dienstes, wie der Stadt Uhingen und den städtischen Kindertageseinrichtungen, ebenso wie aus dem Bereich Sicherheit und Ordnung. Sie informieren über Ausbildungsberufe, Studienmöglichkeiten, Praktika und Karrierechancen. Ein Messeplan hilft den Besuchern dabei, sich zurechtzufinden und die für sie interessanten Firmen und Institutionen zu entdecken.

Firmenvertreter und Schulen geben Einblicke in den Berufsalltag, etwa im Erziehungsbereich, und bieten ein Speed-Dating für künftige Auszubildende an. So erfahren die Besucher etwa an den Ständen der Stadt Uhingen und der Uhinger Kindergärten, welche Vielfalt und Kreativität der öffentliche Dienst in einer prosperierenden Stadt wie Uhingen bietet.

Mit zwischen 800 und 1.000 Besuchern ist die Bildungsmesse ein wichtiger Wegweiser für Jugendliche aus der Region auf ihrem beruflichen Weg und bietet zahlreiche Möglichkeiten, erste Kontakte für Bewerbungen und Vorstellungsgespräche zu knüpfen. Neben den Informationsangeboten sorgen spannende Aktionen und persönliche Gespräche dafür, dass die Messebesucher wertvolle Eindrücke gewinnen und gut vorbereitet in ihre berufliche Zukunft starten können.

Bildungsmesse Uhingen, Sa, 11. Oktober, 9 bis 14 Uhr, Uditorium, Uhingen, alle Infos: www.bildungsmesse-uhingen.de