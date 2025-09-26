Blindow-Gruppe Heilbronn: Ausbildung und Studium im Gesundheitsbereich

Ob Ausbildung oder Studium – an den Bernd-Blindow-Schulen in Heilbronn ist ­beides miteinander vereinbar. Seit 2008 ­bietet die berufsbildende Schule staatlich anerkannte Ausbildungen in vier ­Gesundheitsberufen an.

Schüler:innen mit Abitur, Fachhochschulreife oder gleichwertigem Abschluss können ausbildungsbegleitend ein Studium an der DIPLOMA Hochschule absolvieren. Ausbildung und Studium beginnen wieder im September, Anmeldungen werden jederzeit entgegengenommen.

Personen mit mindestens Realschulabschluss und Interesse an Gesundheit und medizinischen Themen können zwischen den dreijährigen Therapieberufen Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und der 2,5-jährigen Ausbildung in Pharmazie (Pharmazeutisch-technische Assistenz PTA) wählen. PTA und Logopädie sind schulgeldfrei, bei den anderen beiden Ausbildungen wird ein ermäßigtes Schulgeld erhoben. Es gibt zahlreiche finanzielle Hilfen wie das Schüler-BAföG oder Kindergeld. Mehrwöchige Praktika sind feste Bestandteile jeder Ausbildung. Für die gleichnamigen Online-Fernstudiengänge (Dauer: 8 Semester) erhalten die Studierenden Studienhefte zur individuellen Bearbeitung. Samstags besuchen sie zusätzlich Live-Online-Seminare. Prüfungen können im Studienzentrum oder auf Wunsch online abgelegt werden.

Mehr erfahren Interessierte bei der persönlichen Beratung, immer donnerstags von 15 – 17 Uhr, und nach Vereinbarung. Zudem bietet die Gruppe regelmäßig fachbezogene Online-Infoveranstaltungen und Tage der offenen Tür an.

Bernd-Blindow-Schulen Heilbronn

Allee 6 · 74072 Heilbronn

Tel. 07131-6498490 · www.blindow.de