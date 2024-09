Eine Ausbildung oder doch lieber studieren? Bei der Bernd Blindow Gruppe in Heilbronn ist beides möglich. Die Bernd-Blindow-Schulen bieten seit 2008 staatlich anerkannte Ausbildungen in vier Gesundheitsberufen an.

Die zugehörige DIPLOMA Hochschule bietet zusätzlich ein ausbildungsbegleitendes Bachelor-Studium an. Ausbildung und Studium beginnen jährlich im September, Physiotherapie startet zusätzlich im Februar. Anmeldungen werden jederzeit entgegengenommen.

Die Bernd-Blindow-Schulen bieten die dreijährigen Ausbildungen Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie und das 2,5-jährige Angebot Pharmazeutisch-technische Assistenz (PTA) an. PTA und Logopädie sind schulgeldfrei, bei den anderen beiden Ausbildungen wurde das Schulgeld gesenkt. Mehrwöchige Praktika sind feste Bestandteile jeder Ausbildung. Kleine Schulklassen und berufserfahrene Lehrkräfte sorgen zusätzlich für den Lernerfolg. Interessentinnen und Interessenten sollten mindestens den Realschulabschluss, Spaß an Gesundheits- und medizinischen Themen sowie ein kommunikatives und offenes Wesen mitbringen. Schüler:innen mit Abitur, Fachhochschulreife oder gleichwertigem Bildungsstand können außerdem ausbildungsbegleitend ein Bachelorstudium in Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie (8 Semester, jeweils B.Sc.) absolvieren. Mithilfe von samstäglichen Live-Online-Seminaren und Studienheften werden die Inhalte individuell erarbeitet. Prüfungen können im Studienzentrum oder auf Wunsch online abgelegt werden.

Mehr erfahren Interessierte bei der persönlichen Beratung, immer donnerstags von 15 – 17 Uhr, und nach Vereinbarung. Infos unter blindow.de

Bernd-Blindow-Schulen Heilbronn

Allee 6 · 74072 Heilbronn

Tel. 07131-6498490 · www.blindow.de