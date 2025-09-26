BruderhausDiakonie: Die Menschen im Mittelpunkt

Die BruderhausDiakonie ist mit ihren rund 5.000 Mitarbeitenden ein großer Arbeitgeber in der Region und bietet vielfältige Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in den Bereichen: Altenhilfe, Arbeit und berufliche Bildung, Behindertenhilfe, Jugendhilfe und Sozialpsychiatrie. Mit einem umfassenden Angebot an Assistenzleistungen, Pflege, Beratung, Bildung, Erziehung, Arbeit und Förderung unterstützt die BruderhausDiakonie in ganz Baden-Württemberg mehr als 10.000 Menschen in der selbstständigen Lebensführung.

Als zukunftssicherer Ausbilder ist die Entwicklung qualifizierter Nachwuchskräfte für die Bruderhaus Diakonie eine entscheidende Voraussetzung für den Erfolg der Stiftung. Deshalb werden engagierte junge Menschen gesucht, die die diakonische Arbeit innovativ mitgestalten.

