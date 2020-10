CUTTING CREW - Friseur mit eigenem Ausbildungssystem

Es heißt CC-College und sorgt dafür, dass die Cutting Crew weiter organisch wachsen kann und neue, engagierte und motivierte Friseur-Fachkräfte entwickelt werden. Dieses Jahr fangen 14 neue Azubis bei der Cutting Crew an. Es wird viel Zeit und Manpower in den für das Unternehmen strategischen Bereich Ausbildung gelegt, angefangen von einer aktiven Azubi-Akquise auf allen relevanten Bildungsmessen in der Region, über die Präsentation des Unternehmens in den Schulen bis hin zum haus-eigenen Ausbildungssystem Die duale Ausbildung erfolgt unter dem Dach des CC-College. Neben der Berufsschule durchlaufen alle Azubis dieses eigene Ausbildungssystem, wodurch sichergestellt wird, dass sie während der dreijährigen Ausbildung zu hochprofessionellen und hochmotivierten Stylisten heranwachsen. Jetzt bewerben und Teil eines kompetenten Teams werden! dg

BEWERBUNG UNTER CUTTING CREW DER FRISEUR GMBH :

Tel. 07131-79780140

info@cutting-crew.de

www.cutting-crew.de