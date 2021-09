Cutting Crew: Friseur mit eigenem Ausbildungssystem

Dem Mangel an zukünftigen Fachkräften in der Friseurbranche begegnet die Cutting Crew mit einem eigenen Ausbildungs-System, das in der Friseurbranche einzigartig ist. Es heißt CC-College und sorgt dafür, dass die Cutting Crew weiter ­organisch wachsen kann und neue, engagierte und motivierte Friseur-Fachkräfte entwickelt werden.

Dieses Jahr fangen 10 neue Azubis bei der Cutting Crew an. Es wird viel Zeit und Manpower in den für das Unternehmen strategischen ­Bereich Ausbildung gelegt, angefangen von einer aktiven Azubi-­Akquise auf allen relevanten ­Bildungsmessen in der Region, über die Präsentation des Unternehmens in den Schulen bis hin zum haus-­eigenen Ausbildungssystem. Die duale Ausbildung erfolgt unter dem Dach des CC-College.

Neben der Berufsschule durchlaufen alle Azubis dieses eigene ­Ausbildungssystem, wodurch ­sichergestellt wird, dass sie ­während der dreijährigen Ausbildung zu hochprofessionellen und hochmotivierten ­Stylisten heranwachsen. Jetzt bewerben und Teil einer kompetenten Crew werden!

