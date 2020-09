Der Weg zum Traumjob

Wer nicht nur studieren, sondern gleichzeitig wertvolle Praxiserfahrung sammeln will, ist im dualen Studium an der iba | Campus Heidelberg genau richtig. An zwei festen Tagen in der Woche verbringen die Studierenden hier ihre Vorlesungen, an den drei anderen Tagen geht’s raus in den Praxisbetrieb.

So werden theoretische Ausbildung und praktische Erfahrung vom ersten Semester an verbunden. Nach dem Studium haben die Absolventen dann nicht nur einen Bachelorabschluss, sondern auch noch eine Menge Berufserfahrung.

»Durch die Abwechslung des theoretischen Inputs und der praktischen Anteile konnte ich mir einen Pool an Methoden und Erfahrungen aufbauen, welche ich nun nach meinem Abschluss als Führungskraft ausleben und erweitern darf«, so Florian Treue, Alumnus Sozialpädagogik & Management.

Im Management durchstarten? Im sozialen Bereich Verantwortung übernehmen? Oder als Physiotherapeut Karriere machen? Egal ob BWL (auch mit interkultureller Qualifikation) in verschiedenen Fachrichtungen, Sozialpädagogik & Management und Coaching oder Physiotherapie – hier ist für jeden das Richtige dabei. Die iba in Heidelberg überzeugt außerdem durch ihren modernen Campus und ihre familiäre Atmosphäre: Die persönliche und individuelle Betreuung der Studierenden wird ganz großgeschrieben.

»Es gibt viele Möglichkeiten, Karriere zu machen, aber die sicherste ist noch immer, in der richtigen Familie studieren zu dürfen. Unterstützung, Gemeinschaft und Vertrauen gibt es für mich nur an der iba«, berichtet Dominic Kolajka, Studierender BWL | Gastronomie-­management.

iba goes online! Seit dem Sommersemester 2020 gibt es aufgrund der Coronakrise die Möglichkeit, an virtuellen Lehrveranstaltungen teilzunehmen.

iba | Campus Heidelberg

Mittermaierstraße 31 · 69115 Heidelberg

Tel. 06221-7050200 · www.ibaDual.com/Heidelberg