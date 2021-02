DHBW Center for Advanced Studies: Studium finden mit einem Klick

Weiterbildung trotz Berufstätigkeit, das ermöglicht das DHBW Center for Advanced Studies. Die Master-Studien­gänge können dabei flexibel gestaltet werden. Welcher Studiengang zu den jeweiligen Bedürfnissen passt, kann man ganz einfach mit dem neuen ­Modul-O-Mat herausfinden. Wie das funktioniert, erklärt Prof. Dr.-Ing. Joachim Frech, Direktor des DHBW CAS.

Was macht das Angebot des DHBW Centers for Advanced Studies aus?

Prof. Dr.-Ing. Joachim Frech

Das besondere und einmalige an unseren Master-Studiengängen: Einerseits, dass der Dualer Master nicht nur berufsbegleitend, sondern berufsintegrierend aufgebaut ist. Andererseits, dass unsere Studiengänge inhaltlich sowie zeitlich absolut flexibel planbar sind. Studierende können das Masterstudium also am DHBW CAS sehr gut an die eigenen Wünsche, Ziele und beruflichen Herausforderungen anpassen. Und das in den Fachbereichen Wirtschaft, Technik und Sozialwesen, da wir hier das Master-Studienangebot der gesamten DHBW organisieren und betreuen. Neben den Master-Studiengängen bieten wir einzelne Zertifikatsmodule und -programme auf Master-Niveau. Mit der neu bei uns gestarteten Intersectoral School of Governance Ba-den-Württemberg (ISoG BW) sprechen wir außerdem speziell Führungskräfte aus Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft an, die interdisziplinär lernen wollen.

Wer ist die Zielgruppe für das DHBW CAS?

Unsere Studierende sind Young Professionals und Bachelor-Absolvent*innen aller Hochschulen, deren Abschluss mindestens ein Jahr zurückliegt. Außerdem bedienen wir Fach- und Führungskräfte, die sich thematisch klar abgegrenzt weiterbilden möchten, zum Beispiel indem sie ein einzelnes Studienmodul besuchen. Sie alle arbeiten bei Unternehmen und Einrichtungen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Wer für sein Unternehmen auf Master-Niveau weitergebildete Fach- und Führungskräften braucht, ist entsprechend ebenfalls genau richtig bei uns.

Wie hat sich das Angebot seit Gründung entwickelt/erweitert?

Wir bieten heute 21 Studiengänge und etliche Zertifikatsprogramme. Das nutzen aktuell 1500 Master-Studierende. Bald absolviert unser*e 2000. Student*in. Darauf sind wir stolz! Seit der Gründung des DHBW CAS 2014 haben wir unser Portfolio kontinuierlich aktualisiert und ausgebaut, immer in Abstimmung mit der Wirtschaft – bis hin zum speziellen Angebot der ISoG BW. Gerade neu eingerichtet sind die Master-Studiengänge Master of Business Administration (MBA) und Digital Business Management, Sales und Digitalisierung in der Sozialen Arbeit. Neu ausgerichtet entsprechend aktueller Anforderungen sind die Master Media und Data-Driven Business sowie Personalmanagement und Wirtschaftspsychologie. Die Antwort der DHBW auf die wirtschaftlichen Engpässe auf-grund der Pandemie ist der neue Duale Master Trainee, der Unternehmen wie Studieninteressierten zwei weitere Jahre Sicherheit bzw. Bindung der Fachkräfte bietet.

Wie kam es zu der Entwicklung des Modul-O-Mats?

Jeder kennt heutzutage Automobil-Konfiguratoren aus dem Web, bei denen ich mir mein Traumauto individuell zusammenstellen kann. Wir sind eine moderne Hochschule und bieten ein Produkt mit vielen Wahlmöglichkeiten. Der Modul-O-Mat ist die zeitgemäße Antwort auf unsere Gesellschaft, die sich auch ihr Studium individuell und spielerisch Klick für Klick persönlich aussuchen möchte. Das ist bei uns möglich! Der Modul-O-Mat macht unser Baukasten-System deutlich. Er bedient die Nachfrage von Studieninteressierten und Wirtschaft nach Weiterbildung, die exakt zu aktuellen und künftigen beruflichen Herausforderungen passt.

Wie funktioniert der Modul-O-Mat?

Spielerisch einfach: Sie wählen Ihren Studiengang aus und erhalten alle Studienmodule angezeigt die in dem jeweiligen Segment wählbar sind. Sie setzen bei Ihren Wunschmodulen Häkchen bis Sie die Nachricht erhalten, dass die maximale Modulzahl des Segments erreicht ist. Wenn Sie Ihren kompletten Studienplan zusammengestellt haben, erzeugen Sie sich davon ein PDF und nehmen dieses mit zu Ihrer Führungskraft, um Ihr pass-genaues Wunschstudium mit ihr abzustimmen.

Wie ist die Resonanz der Studierenden?

Sehr erfreulich! Der Modul-O-Mat wird gut angenommen. Wir erhalten die Rückmeldung, dass die Abstimmungsintensität mit den Arbeitgebern steigt. Somit verbessert der Modul-O-Mat die Chance, ein auf Person und Situation perfekt passendes Studium zu konfigurieren. In der späteren Studienberatung schätzen wir zudem die schon sehr durchdachten Studienpläne der Bewerber*innen.

Wie sehen Sie das DHBW CAS im Gesamtkontext des Bildungscampus?

Wir schätzen das fruchtbare Miteinander der hochkarätigen Heilbronner Bildungslandschaft sehr. Mit unseren Alleinstellungsmerkmalen der Berufsintegration und der Flexibilität bieten wir im Gesamt-Portfolio ein von der Wirtschaft sehr gefragtes Master-Segment. Zudem runden unser Fachbereich Sozialwesen sowie unsere Intersectoral School of Governance BW das Heilbronner Gesamt-Angebot ab, da diese Ausrichtung keine andere Einrichtung auf dem Bildungscampus anbietet.

Wie hat Corona die Arbeitsweise im CAS verändert?

Das DHBW CAS arbeitet aktuell komplett online aus dem Homeoffice. Damit haben wir schon im vergangenen Frühjahr sehr gute Erfahrungen gemacht, als wir im laufenden Studienbetrieb quasi über Nacht erfolgreich umgestellt haben. Trotzdem freuen wir alle uns und auch die Studierenden sich sehr auf Arbeiten und Lernen in Präsenz. Das Netzwerken kommt online zu kurz – obwohl ich sagen muss, dass wir ein spitzen »Miteinander«-Team gebildet haben, dass sich immer wieder tolle Online-Aktionen ausdenkt, um den Zusammenhalt auch in der aktuellen Zeit weiter zu stärken.

Welche Pläne gibt es für die Zukunft?

Auf den Bildungscampus bezogen planen wir eine noch intensivere Zusammenarbeit mit unseren Partnern vor Ort. Zum Beispiel führen wir gerade Gespräche mit der Ecole 42 oder auch dem Ferdinand Steinbeis Institut. Mit den Campus Founders geht es um Entrepreneurship, und mit der experimenta und den anderen Hochschulen um Künstliche Intelligenz. Auf unser konkretes Angebot bezogen wollen wir es Studieninteressierten und Menschen mit Weiterbildungsbedarf allgemein noch leichter machen, unsere einzelnen Studienmodule zu belegen. Auf diese Weise können Interessierte uns einfach kennen lernen, Lernende können kurze Weiterbildungen autonom buchen und Arbeitgeber ihren Fortbildungsbedarf gezielt decken – auch indoor. Ich bin überzeugt: Hochwertiges Lifelong Learning ist problemlos machbar!

Das Center for Advanced Studies der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW CAS) bietet Lebenslanges Lernen. Seine 21 dualen Masterstudiengänge, kürzere Zertifikatsprogramme sowie Einzelmodule aus Wirtschaft, Technik und Sozialwesen sind berufsintegrierend und berufsbegleitend aufgebaut – Studierende bleiben quasi unterbrechungsfrei im Job und integrieren das Studium in ihrem Beruf und umgekehrt. Der Duale Master ist praxisnah, flexibel und die Studieninhalte können passgenau auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt werden.