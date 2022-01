»Die AWO ist ein Innovator«

Direkt am Kornwestheimer Stadtgarten - zentral und von viel Grün umgeben: An diesem optimalen Standort liegt das moderne AWO Seniorenzentrum am Stadtgarten, das seinen Bewohnern seit über 20 Jahren ein Umfeld bietet, indem ihr Wohl an erster Stelle steht. Dafür verantwortlich ist ein hochmotiviertes und engagiertes Pflegeteam. Unter der Leitung von Pflegedienstleiterin Martina Mahmood und ihrem Stellvertreter Mike Klier stellt sich das Team aktuell neu auf und ist auf der Suche nach Unterstützung.

Es ist ein kalter Wintertag an dem die Bäume im Kornwestheimer Stadtgarten sanft von Eis bedeckt sind. Im nahe gelegenen AWO Seniorenzentrum ist von dieser Kälte jedoch nichts zu spüren. Während die Besucher im großen und hellen Foyer freudig von einer Schneemann- und einer Rentierfigur begrüßt werden, herrscht ein geschäftiges Treiben, um den Bewohnern auch in der kalten Jahreszeit ein warmes Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Die Schaltzentrale für Pflegeprozesse im Haus ist dabei das Büro von Pflegedienstleiterin Martina Mahmood. »Bei mir laufen eigentlich alle Fäden zusammen und meine Tür steht allen immer offen«, erklärt sie, während sie noch kurz mit einem Mitarbeiter einen Gesprächstermin vereinbart. Diese flachen Hierarchien und Einbindung aller Mitarbeiter in möglichst viele Entscheidungsprozesse seien ganz entscheidend für die gute Zusammenarbeit in der Belegschaft. »Wir sind hier immer offen und ehrlich zu einander und können so dafür sorgen, dass unsere Dienstleistungen eine hohe Qualität haben. Ein wichtiger Bestandteil unserer Überlegungen ist, was der Bewohner und sein Angehöriger, aber auch unsere Mitarbeiter benötigen.« Für diese hohe Qualität in der Pflege würden auch die weit über den Standard hinausgehende Qualitätskriterien der AWO sorgen, fügt der stellvertretende Pflegedienstleiter Mike Klier hinzu. Er war bereits einige Jahre als Wohnbereichsleiter im Seniorenzentrum tätig und hat in dieser Zeit großen Gefallen an der Arbeit bei der AWO gefunden: »Mich begeistern die Qualitätsanforderungen an die Pflege, die sich fachlich auf einem hohen Niveau befinden und somit mit meinen eigenen Ansprüchen kompatibel sind.«

Um für zukünftige Herausforderungen gewappnet zu sein, ist die Ausbildung am Haus ein großes Thema. »Wir sind der Überzeugung, dass wir den Fachkräftemangel in der Pflege nur durch ein intensives und vor allem qualitativ hochwertiges Ausbildungsprogramm überwinden können«, erklärt Mahmood. »Wir wissen, dass Auszubildende, die unsere Einrichtung kennen lernen und sich für uns begeistern können, eine echte Bereicherung für unser Team sind.« Daher betreuen gleich drei freigestellte Praxisanleiter die etwa 40 Auszubildende in allen drei Lehrjahren. Auch für Quereinsteiger bietet die Einrichtung viele Karrieremöglichkeiten. »Das Wichtigste für mich ist, das jemand mit dem Herzen dabei ist und Menschen auf ihrem Lebensweg unterstützen möchte. Fachliche Schwächen können wir dank einem breit aufgestellten Schulungs- und Weiterbildungsprogramm oft sehr schnell ausgleichen.« Ohnehin ist die Mitarbeiter Fort- und Weiterbildung ein echtes Steckenpferd bei der AWO, wie Klier aus eigener Erfahrung berichten kann. Er hat auf Anraten der Heimleitung ein Studium des neu eingerichteten Studiengangs im Pflegemanagement begonnen: »Die AWO ist ein echter Innovator. Ich habe von Anfang an gespürt, dass ich mich hier meinen Fähigkeiten entsprechend einbringen und immer auf den Rückhalt des Unternehmens zählen kann«.

AWO Seniorenzentrum am Stadtgarten

Badstraße 8, 70806 Kornwestheim, Bewerbungen an: fahrin@awo-wuerttemberg.de oder mahmood@awo-wuerttemberg.de, alle Infos: www.seniorenzentrum-kornwestheim.de