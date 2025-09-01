Die Jobmesse in Stuttgart, 24.09.25

Der Karrieretag Stuttgart bietet allen Interessierten die ideale Gelegenheit, direkt vor Ort mit den Personalverantwortlichen potenzieller Arbeitgeber in Kontakt zu treten. Er findet am Mittwoch, dem 24. September, von 10 bis 17 Uhr in der Liederhalle Stuttgart statt und richtet sich an Fach- und Führungskräfte, Schüler, Absolventen, Quer- und Wiedereinsteiger sowie Young Professionals.

Das kostenlose Rahmenprogramm unterstützt umfassend bei den Themen Job, Bewerbung und Karriere. Besucherinnen und Besucher können sich auf professionelle Bewerbungsmappen-Checks und ein Bewerbungsfotoshooting freuen, bei dem das entstandene Foto kostenlos mitgenommen werden kann. Ergänzt wird das Angebot durch individuelle Karrierecoachings mit erfahrenen Expertinnen und Experten. Darüber hinaus finden im Laufe des Tages inspirierende Vorträge und praxisnahe Workshops mit renommierten Speakerinnen und Speakern statt die wertvolle Einblicke und Tipps rund um die berufliche Weiterentwicklung geben. Auch das Thema Networking spielt eine zentrale Rolle – wer sich austauschen möchte, findet hier die perfekte Plattform. Zahlreiche namhafte Unternehmen aus verschiedenen Branchen präsentieren sich mit ihren aktuellen Stellenangeboten und Einstiegsmöglichkeiten. Ob Ausbildung, Direkteinstieg, Quereinstieg oder beruflicher Aufstieg – die Messe bietet für jede Karrierestufe passende Optionen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, in persönlichen Gesprächen konkrete Fragen zu klären und wichtige Kontakte zu knüpfen. Auch spontane Bewerbungsgespräche vor Ort sind möglich. Der nächste Karriereschritt beginnt hier! Der Karrieretag bietet beste Möglichkeiten zur beruflichen Orientierung, für neue Perspektiven und persönliche Weiterentwicklung – kompakt an einem Tag, mitten in Stuttgart. Alle Informationen zu den teilnehmenden Unternehmen und zum Programm gibt es unter: www.karrieretag.org/stuttgart.

Das Programm auf einen Blick

Über 40 Top-Arbeitgeber

Kostenloser CV-Check

Individuelle Coachings

Bewerbungsfotoshooting

Spannende Vorträge

Karrieretag Stuttgart, Mi. 24. September, 10 bis 17 Uhr, Liederhalle, Stuttgart, Eintritt frei! www.karrieretag.org/stuttgart