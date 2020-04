Die Richtige Berufswahl treffen – Wichtige Entscheidung für's Leben

Die Entscheidung für die Berufswahl ist eine der wichtigsten im Leben. Hier lohnt es sich, Zeit zu investieren und nichts dem Zufall zu überlassen. Folgende Fragen stehen dabei im Vordergrund: Was kann ich? Was erwarte ich? Welche Möglichkeiten gibt es? In Berufen werden unterschiedliche Anforderungen gestellt. Im einen benötigt man technisches Verständnis, im anderen Kreativität. Oft wird auch eine Kombination vieler Fähigkeiten gefordert. Um später erfolgreich sein zu können, sollte man einen Job auswählen, der den eigenen Begabungen und Fähigkeiten entgegen kommt. Wer sich hier unsicher ist, kann zum Beispiel einen Berufseignungstest absolvieren. Jeder hat seine eigenen Vorstellungen von einem Beruf, die zuweilen aber nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen, zum Beispiel was die Arbeitszeitenregelung betrifft, oder welche Distanz man zum Arbeitsplatz aufwenden möchte oder kann. Diese Fragen aber wirken sich oft entscheidend auf die langfristige Zufriedenheit im Job aus. Um sich inhaltlich über seinen möglichen Traumberuf zu informieren, lohnen sich Messebesuche für persönliche Expertengespräche oder Berufsinformationstage, um sich über entsprechende Arbeitsinhalte und Karrierechancen zu informieren. Wer dann noch ein Praktikum oder ein Schnupperstudium absolviert, wird sich über den angestrebten Beruf sicherlich schon etwas besser im Klaren werden.