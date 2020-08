Die Zukunft in einem Familienunternehmen - Autohaus Bruno Widmann

Jetzt Teil des Widmann Teams werden und eine Ausbildung im Mercedes-Benz Autohaus zusammen mit 90 anderen Auszubildenden an 14 Standorten beginnen.

Das Widmann-Team ist in vier Bundesländern – Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Brandenburg – vertreten und umfasst über 1.000 Mitarbeiter, darunter rund 250 Auszubildende im technischen und kaufmännischen Bereich. Trotz der Größe ist das Autohaus Widmann immer noch ein echtes Familienunternehmen, das großen Wert auf motivierte Nachwuchskräfte legt. Das Unternehmen bietet spannende und Abwechslungsreiche Ausbildungen als Kfz-Mechatroniker (m/w/d), Automobilkaufmann (m/w/d), Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) und Einzelhandelskaufmann für Teile- und Lagerwesen (m/w/d). Zusätzlich werden in Aalen die Ausbildungsberufe Lackierer (m/w/d) und Informatikkaufmann (m/w/d) angeboten. Ergänzend zu den Ausbildungen stellt das Autohaus Widmann in Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg duale Studienplätze für den Studiengang BWL mit unterschiedlichen Schwerpunkten an drei Hochschulen zur Verfügung.

Während der Ausbildung im Autohaus Widmann lernt man viele verschiedene Abteilungen des Autohauses kennen und erfährt somit alles über die Abläufe in einem Autohaus. Neben dem Unterricht in der Berufsschule erhält man interne Schulungen im Autohaus und begibt sich im 2. Lehrjahr beim großen Azubiausflug auf die Spuren der Marke Mercedes-Benz.

Sicher ist der richtige Ausbildungsberuf oder Studiengang dabei. Das Widmann Team freut sich auf zahlreiche Bewerbungen. wol

Mehr Infos zur Ausbildung bei Autohaus Widmann unter www.widmannbewegt.de/karriere