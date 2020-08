Durchstarten mit Energie

In Zeiten der Energiewende und Digitalisierung zählen Berufe in der Energiewirtschaft zu den besonders spannenden und zukunftssicheren Karriereoptionen. Den optimalen Einstieg in die Branche bieten eine Ausbildung oder ein duales Studium bei den Stadtwerken Schwäbisch Hall.

Für ein wirtschaftlich starkes Unternehmen wie die Stadtwerke Schwäbisch Hall sind gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein grundlegend wichtiger Baustein. Der Energieversorger engagiert sich daher seit Jahren als Ausbildungsbetrieb und bietet jungen Menschen in verschiedenen Berufen den Einstieg ins Arbeitsleben. Die Haller Stadtwerke bilden auch in den kommenden Jahren aus. Welche vielfältigen Möglichkeiten es beim regionalen Versorgungsunternehmen gibt, präsentiert das Unternehmen im Rahmen der digitalen Nacht der Ausbildung 2020 unter www.wj-nda.de.

»Junge Menschen werden bei uns in spannenden Tätigkeitsfeldern gefördert. Das gilt für sowohl für die Ausbildungsstellen als auch für die dualen Studiengänge«, sagt Julia Föll, die die Auszubildenden und Studenten bei den Stadtwerken betreut. »Begeisterung, Engagement und Interesse am Beruf: Darauf kommt es uns in erster Linie an. Bringen die Bewerber dann noch ordentliche schulische Leistungen und eine gute Portion Energie mit, steht einer Karriere bei den Stadtwerken nichts mehr im Wege«, erklärt die Personalerin.

In 2021 werden folgende Ausbildungs- und Studiengänge (m/w/d) angeboten: Elektroniker für Betriebstechnik, Fachangestellter für Bäderbetriebe, Industriekaufmann und Bachelor of Arts (B.A.) BWL: Digital Business Management. In 2022 gibt es zusätzlich folgende Ausbildungs- und Studiengänge (m/w/d): Bauzeichner Tief-, Straßen- und Landschaftsbau und Bachelor of Engineering (B.A.). Maschinenbau, Versorgungs- und Energiemanagement. Weitere Informationen zum Karrierestart bei den Haller Stadtwerken sind unter www.stadtwerke-hall.de/ausbildung zu finden.

