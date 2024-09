Edeka Ueltzhöfer: Hier wird Qualität gelebt

EDEKA Ueltzhöfer legt großen Wert auf die Qualifikation seiner Mitarbeiter. Denn hier wird Qualität nicht nur verkauft sondern auch geschult und gelebt. Deshalb lautet das Motto: »Home is where the heart is«

EDEKA Ueltzhöfer ist dafür bekannt, mit innovativen, modernen Märkten, hervorragenden Kundenservice und regionaler Produktvielfalt bei den Kunden eine tolles Einkaufserlebnis zu schaffen. Qualität ist Familie Ueltzhöfer sowohl bei den Produkten als auch bei den Mitarbeitern sehr wichtig!

Die Teams aus den Frischebereichen, ob Obst & Gemüseabteilung, den Bäckereien oder den Frischetheken, sind regelmäßig bei den Partner- und Erzeugerbetrieben von EDEKA Ueltzhöfer. Hier kommen die Teams in den Austausch, lernen die Menschen vor Ort kennen und erhalten fachkundige Produktschulungen. Die Mitarbeiter werden bei EDEKA Ueltzhöfer mit internen Workshops, Exkursionen, Wettbewerben und Aktionen immer wieder aufs Neue kreativ. Es gibt zahlreiche Schulungen und Fortbildungen, die von den Mitarbeitern gemacht werden können – von der Fachverkäufer*in über Käseexperten, Weinsommelier, Fachkraft Bäckerei, Fachkraft Obst & Gemüse und viele mehr..

EDEKA Ueltzhöfer fördert engagierte, motivierte Mitarbeiter*innen für die Arbeit keine Last, sondern Leidenschaft ist! Wer also mit Leidenschaft arbeitet, gute Lebensmittel liebt, gerne anpackt und abwechslungsreiche Tage erleben möchte findet bei EDEKA Ueltzhöfer eine berufliche Heimat – »Home is where the heart is«

Edeka Ueltzhöfer

Mauerstraße 78–90 · 74081 Heilbronn

Tel. 07131-203980 · mein-ue.de/de/karriere