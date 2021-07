Seit mehr als 20 Jahren ist Dirk Fahrin in der Pflege tätig. Der Pflegedienstleiter des AWO Seniorenzentrums am Stadtgarten in Kornwestheim übernimmt ab Juli die Einrichtungsleitung der modernen Pflegeeinrichtung. Im MORITZ-Interview erklärt Fahrin, wie er zur Pflege und nach Kornwestheim gefunden hat und welche Ziele er sich für die Zukunft setzt.

Wie haben Sie zur Pflege gefunden?

Also eigentlich war mein Weg in die Pflege ganz klassisch. Ursprünglich habe ich eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich gemacht und habe dann 1992 meinen Zivildienst in einem Pflegeheim absolviert. Ich habe in dieser Zeit viel gelernt und besonders den Umgang mit den älteren Menschen genossen. Daher habe ich eine Ausbildung im damaligen Kreisaltenheim Freudental begonnen. Nach der Ausbildung war ich dann 13 Jahre lang bei einem großen Privatanbieter tätig. Von der einfachen Pflegefachkraft bis später dann zur Pflegedienstleistung habe ich dort alle Stufen der Karriereleiter erklommen.

Wie kamen Sie dann zum AWO Pflegeheim in Kornwestheim?

Ich wollte nach 13 Jahren beim gleichen Arbeitgeber einfach einmal etwas anderes sehen und etwas anderes machen. Bei meiner Suche bin ich auf die AWO gestoßen. Hier in Kornwestheim konnte ich Pflegedienstleiter bei einer Einrichtung werden, die praktisch bei null anfängt, denn zum Zeitpunkt meiner Bewerbung befand sich das Haus noch im Umbau. Das war dann ein Projekt bei dem ich die Möglichkeit gesehen habe mich unter Beweis zu stellen und ein Haus mit aufzubauen, bei dem die Bewohner in den Genuss von einer guten Pflege kommen. Die Unternehmenskultur bei der AWO ist einfach eine grundlegend andere als die bei einem Privatanbieter. Ich habe es von Beginn an genossen, in bestimmte Entscheidungsprozesse, wie etwa in die Anschaffung von Pflegehilfsmitteln, deutlich mehr eingebunden zu sein. Ich konnte hier viele meine persönlichen Vorstellungen stärker mit einbringen. Es war mir eine Herzensangelegenheit, dass diese Einrichtung zum Erfolg wird.

Seit 1. Juli sind Sie Einrichtungsleiter des AWO Seniorenzentrums am Stadtgarten. Welche Pläne haben Sie in dieser neuen Rolle?

Seit den 20 Jahren, in denen ich in der Pflege bin, war es mir immer ein Anliegen, dass es den Bewohnern meiner Einrichtung gut geht. Das ist und bleibt mein oberstes Anliegen. Auch die Mitarbeiter im Haus sollen ein Arbeitsumfeld vorfinden, bei dem sie sagen können, dass sie gerne zum Arbeiten hier her kommen. Denn den Bewohnern geht es auch deswegen gut, weil die Mitarbeiter gut gelaunt sind. Ein weiterer Fokus für mich ist auch der Ausbildungssektor an unserer Einrichtung. Es ist mir sehr wichtig, dass wir an diesem Haus die Rahmenbedingungen für eine gute Ausbildung weiter vorantreiben. Mit dem Ziel, dass wir später gut ausgebildete Fachkräfte bei uns am Haus haben. Wir setzen hier voll auf die Ausbildung und wollen zeigen, dass es sich lohnt zur AWO zu kommen, hier die Ausbildung zu genießen und später auch ein Teil einer guten Pflegeeinrichtung zu werden.

Wie läuft die Ausbildung am Haus ab?

Seit einer geraumen Zeit haben wir zwei freigestellte Praxisanleiter in Vollzeit, die sich ausschließlich um die Belange unserer etwa 40 Auszubildenden in drei Ausbildungsjahrgängen kümmern. Sie garantieren, dass die theoretischen Unterrichtsinhalte der Schüler in der Praxis umgesetzt werden. Die Praxisanleiter begleiten die Schüler aber auch über den reinen Stoff der Ausbildung hinaus und haben ein offenes Ohr bei allen Problemen und Nöten. Durch die generalistische Pflegeausbildung hat die Ausbildung eine deutlich stärkere Taktung als zuvor. Es gibt mehr Vorgaben, wann unsere Schüler in welchem Einsatz sein müssen. Dadurch wissen die Schüler schon zum Beginn ihrer dreijährigen Ausbildung, wann und auf welcher Station sie bei uns eingesetzt werden. Wer während der Ausbildung eine gute Leistung zeigt und sich eine Beschäftigung an unserem Haus vorstellen kann, wird natürlich auch gerne übernommen. Es freut mich sehr, dass sich sieben von acht unserer in diesem Jahr erfolgreich Ausgebildeten für eine Weiterbeschäftigung entschieden haben.

AWO Seniorenzentrum am Stadtgarten Badstraße 8, 70806 Kornwestheim, awo-wuerttemberg.net