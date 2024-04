Erfolgreich in die Pflege starten

Die AWO-Bildungsakademie ist eine Berufsfachschule für Pflege. Im MORITZ-Interview erklärt Bildungsakademie Leiter Felix Späth, wie die Pflegeausbildung funktioniert und wie der neue Standort der Akademie in Stuttgart aussieht.

Expand AWO-Bildungsakademie Leiter Felix Späth

Was ist die AWO-Bildungsakademie?

Die AWO-Bildungsakademie ist eine Berufsfachschule für Pflege. Wir bilden unsere Schülerinnen und Schüler im Verlauf der Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann aus. Wir übernehmen den theoretischen Teil der dualen Ausbildung. Wir bilden dabei nicht nur für AWO Einrichtungen aus, sondern haben rund 40 Kooperationspartner, die den praktischen Teil der Ausbildung übernehmen. Dabei handelt es sich um Einrichtungen in den unterschiedlichen Pflegesettings von Ambulanz bis Krankenhaus und von der Intensivpflege bis zur Pädiatrie.

Wie viele Auszubildende gibt es in den einzelnen Klassen?

Die Klassenstärke liegt bei 30, das ist auch die Vorgabe des Landes. Es freut mich sehr, dass unsere aktuellen Kurse mit dieser Stärke starten können. Allerdings muss man dazu sagen, dass unsere Schüler mittlerweile zu einem Großteil aus dem Ausland rekrutiert werden. Vor allem in den vergangenen vier Jahren ist der Anteil ausländischer Schüler deutlich angestiegen.

Wie läuft die Ausbildung ab?

Die Ausbildung hat eine Gesamtdauer von drei Jahren. Im Rahmen der Generalistik lernen die Auszubildenden in sieben verpflichtenden Praxiseinsätzen, die von theoretischen Blöcken an der Schule eingerahmt werden, die gesamte Reichweite des Pflegeberufs kennen. Die Ausbildung kann allerdings auch in fünf Jahren absolviert werden, ist also in Teilzeit möglich. Wir bieten als eine der wenigen Pflegeschulen eine solche Ausbildung in Teilzeit an. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten wie eine Teilzeit-Ausbildung ablaufen kann. Bei genügend Interessenten können wir einen eigenen Kurs eröffnen, bei dem wir die Theorie- und Praxis Blöcke unserer Schüler entsprechend ausrichten können. Meistens absolvieren die Schüler allerdings den theoretischen Teil in Vollzeit und die Praxis in Teilzeit.

Ende vergangenen Jahres haben Sie einen neuen Standort in der Leitzstraße in Stuttgart eröffnet. Wie kam es dazu?

Wir haben den Standort eröffnet, um den Bedarf zu decken und unseren eigenen AWO-Einrichtungen eine qualitativ hochwertige Ausbildung sichern zu können. Wir sind hier am Pragsattel, wo wir moderne Räumlichkeiten gestaltet und ästhetische Raumlichkeiten geschaffen haben. Wir haben hier insgesamt drei Kursräume, ein Lernlabor, wo unser fachpraktischer Unterricht stattfinden kann und ein ansprechendes Schülerbistro. Für uns besonders wichtig war es, dass wir mit dem ÖPNV sehr gut zu erreichen sind. Die AWO legt großen Wert auf Nachhaltigkeit, was sich auch in unseren Kursräumen zeigt. Aber natürlich ist es wichtig, dass unsere Schüler einen einfachen Anreiseweg haben.

AWO-Bildungsakademie

Standort Sindelfingen:

Tilsiter Straße 8, 71065 Sindelfingen, Fon: 07031 28606 250

Standort Stuttgart

Leitzstraße 45, 70469 Stuttgart, Fon: 0711 22903 402

bildungsakademie@awo-wuerttemberg.de, www.awo-wuerttemberg.de