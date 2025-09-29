Evangelische Stiftung Lichtenstern: Von der Ausbildung ins Leben

Heilerziehungspfleger*innen (HEP) und Heilerziehungsassistent*innen (HEA) ­unterstützen Menschen mit Behinderung und helfen ihnen, ein gutes und selbstbestimmtes ­Leben zu führen. Zu den ­Aufgaben gehören unter anderem die ­Unterstützung beim Einkaufen, beim Kochen und im Haushalt, die Begleitung bei Arzt-besuchen und Behördengängen sowie die Organisation von Freizeit- und Kultur­angeboten.

Lilly hat ihre dreijährige Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin erfolgreich abgeschlossen. Sie arbeitet heute mit Menschen mit geistiger Behinderung in der Evang. Stiftung Lichtenstern.

Wie bist du zu diesem Beruf gekommen?

Meine Eltern sind beide Heilerziehungspfleger. Für mich stand schon früh fest, dass ich auch in diesem Bereich arbeiten möchte. Bereits mit 14 Jahren habe ich mich ehrenamtlich bei den Offenen Hilfen engagiert und bei Freizeiten mitgeholfen. Nach meinem Schulabschluss habe ich ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Seniorengruppe der Stiftung gemacht – und direkt im Anschluss meine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin begonnen.

Wie verlief deine Ausbildung?

In den drei Ausbildungsjahren habe ich in der Seniorengruppe und in einer Fördergruppe gearbeitet. Zwischendurch absolvierte ich ein Pflegepraktikum im Hospiz und ein Alternativpraktikum in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Was gefällt dir besonders gut an deiner Arbeit?

Kein Tag ist wie der andere. Ich kann mit und am Menschen arbeiten, im direkten Kontakt. Es gibt viel Freiraum, keine starren Vorgaben. Man kann sich kreativ einbringen, und es wird nie langweilig. Die Arbeit verändert einen, man wächst gemeinsam mit den Klient*innen. Und: Die Evang. Stiftung Lichtenstern unterstützt ihre Auszubildenden wirklich großartig.

Für wen, denkst du, ist der Beruf des Heilerziehungspfleger/-assistent geeignet?

Man sollte offen dafür sein, sich auf Menschen mit Behinderung einzulassen – und auch bereit, sich selbst besser kennenzulernen. Wichtig ist echtes Interesse am Menschen und dessen individuelle Bedürfnisse.

Neben der Heilerziehungspflege gibt es eine ­Vielzahl anderer Ausbildungsberufe und ­Karrieremöglichkeiten bei der Evang. Stiftung Lichtenstern.

