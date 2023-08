Freie Duale Fachakademie für Pädagogik (FDFP): Traumjob Erzieher:in

Du willst die Zukunft positiv verändern und durch deine qualifizierte pädagogische Arbeit mit den Jüngsten der Gesellschaft mitgestalten? Du möchtest mit einem sicheren Gefühl in deine berufliche Zukunft blicken? Dann werde Erzieher:in!

Die Freie Duale Fachakademie für Pädagogik (FDFP) in Stuttgart, Fellbach und Karlsruhe eröffnet verschiedene Wege in die Arbeitsfelder Kinderbetreuung oder Jugend- und Heimerziehung: die praxisintegrierte Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher:in (PiA) oder die praxisorientierte Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher:in mit Schwerpunkt Jugend- und Heimerziehung (JuH). Beide Ausbildungsgänge verbinden Theorie- und Praxisphasen, also theoretische Lerninhalte mit reflektiertem Handeln in der pädagogischen Praxis. Zudem entwickeln die Fachschüler:innen eigene Projekte zu den Themen Verantwortung, Herausforderung und Begeisterung ganz nach dem Motto #eskommtaufmichan.

Zu den weiteren Angeboten zählen das einjährige Berufskolleg – Voraussetzung für alle, die mit Mittlerer Reife in die Ausbildung starten – und das Direkteinsteiger:innen-Programm – die 2-jährige praxisorientierte Qualifizierungsmaßnahme für alle, die schon einen Beruf erlernt haben und wechseln wollen.

Warum Erzieher:in werden? Fachschülerin Gulnara Datukishvili erzählt

Was hat der Erzieher*innen-Beruf, was andere nicht haben?

Im pädagogischen Beruf ist der Aspekt des Gebens und Nehmens besonders stark. Man gibt den Kindern seine Aufmerksamkeit und kann sein Wissen mit ihnen teilen. Die Kinder profitieren davon, aber dafür bekomme ich so viel positive Energie zurück, dass ich das gar nicht richtig beschreiben kann. Wenn ich in der Praxis bin und solche schönen Erfahrungen mache, ist das wirklich etwas Wunderbares.

Warum haben Sie sich für diesen Beruf entschieden?

Ich habe zuvor studiert, doch dann kam eine Zeit, wo ich dachte: „Du braucht etwas, was du jeden Tag sehr gerne machst.“ Deshalb musste ich nochmals in mich gehen und mich fragen, was mich glücklich macht – und das ist die Arbeit mit Kindern.

Wem würden Sie eine Ausbildung an der FDFP empfehlen?

Jedem, der gerne mit Kindern arbeitet. Allen, die etwas geben, aber auch selbst annehmen wollen; die offen sind und sich entwickeln möchten. Ich würde die Ausbildung außerdem jedem ans Herz legen, der erst etwas später im Leben in den Beruf einsteigen will oder bereits Mutter oder Vater ist.

