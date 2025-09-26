Gemeinde Wüstenrot: »Komm zu uns nach Wüstenrot«

Die Gemeinde Wüstenrot im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald bietet nicht nur eine hohe Lebensqualität, sondern auch spannende und zukunftssichere Ausbildungsplätze. Als Verwaltungsfachangestellte/r bekommt man Einblicke in alle Bereiche des Rathauses und wirkt aktiv in allen Ämtern und bei Projekten mit. Im erzieherischen Bereich freut sich die Gemeinde Wüstenrot auf PIA-Auszubildende oder Anerkennungspraktikant(inn)en – z. B. in Krippe, Grundschulbetreuung oder Bauernhofkindergarten.

Wer noch nicht weiß, wie es nach der Schule weitergeht, hat die Möglichkeit, bei der Gemeinde Wüstenrot einen Bundesfreiwilligendienst zu starten, der Orientierung, Weiterbildung und die Entwicklung wichtiger sozialer Kompetenzen bietet. Ob im Bauhof, Kindergarten oder Schule – die Gemeinde Wüstenrot hat unterschiedliche Einsatzbereiche.

»Hört sich gut an? Dann starte mit uns in deine Zukunft«, freut sich die Gemeinde Wüstenrot.

Gemeinde Wüstenrot

Eichwaldstraße 19 · 71543 Wüstenrot

www.gemeinde-wuestenrot.de