Gemü: Die Ausbildungswelt dreht sich weiter

Wohin soll die berufliche Zukunft gehen? Wo findet man zukunftsfähige Arbeitsplätze? Gemü bietet interessante Ausbildungsberufe und Studiengänge für einen passenden Einstieg ins erfolgreiche Berufsleben. Als modernes Familienunternehmen ist Gemü ein verlässlicher und erfolgreicher Arbeitgeber mit stetigem Wachstum. Die Produktvielfalt und die attraktiven Branchen versprechen eine erfolgreiche und abwechslungsreiche Zukunft.

Auch nach dem dualen Studium eröffnen sich vielfältige berufliche Perspektiven. Flexible Arbeitszeiten, moderne Arbeitsumgebung, betriebliche Altersvorsorge, Gesundheitsmanagement und eine attraktive Wohngegend mit hohem Erholungs- und Freizeitcharakter zeichnen Gemü als Familienunternehmen im Hohenlohekreis aus.

Die Ausbildungsqualität ist dem Unternehmen ebenso wichtig wie ein herzliches und ehrliches Miteinander. Zahlreiche Aktivitäten wie ein gemeinsamer Ausflug aller Azubis und Studierenden zu Beginn der Ausbildungszeit, der jährliche Sporttag oder die Azubi-Weihnachtsfeier fördern den Teamgeist.

Gemü ist ein weltweit führender Hersteller von Ventil-, Mess- und Regelsystemen. Das global ausgerichtete, unabhängige Technologieunternehmen hat sich über 55 Jahre hinweg durch innovative Produkte und kundenspezifische Lösungen rund um die Steuerung von Prozessmedien in wichtigen Bereichen etabliert. Bei sterilen Anwendungen für die Pharmazie und Biotechnologie ist Gemü Weltmarktführer. Der weltweite Vertrieb wird von Deutschland aus mit 27 Tochtergesellschaften koordiniert.

Auch in Corona-Zeiten dreht sich die Ausbildungswelt bei Gemü weiter. Für den Ausbildungsbeginn 2021 sucht Gemü motivierte Auszubildende und Studierende. Daher lädt das Unternehmen ein, am virtuellen Tag des dualen Studiums der DHBW Mosbach einen Einblick in den Ablauf des Studiums bei Gemü zu gewinnen. Die Studierenden sind live dabei, zeigen ihren Alltag und stehen auch für eine direkte Ansprache zur Verfügung.

GEMÜ Apparatebau GmbH & Co. KG

Fritz-Müller-Str. 6-8, 74653 Ingelfingen, Tel.: 07940-123 0

www.gemu-group.com/ausbildung-studium