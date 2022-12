Großer Berufsinfotag Künzelsau 2023

Bei dieser beliebten Veranstaltung präsentierten sich 2022 über 75 Unternehmen und Institutionen der Hohenloher Wirtschaftsregion und des Landkreises Schwäbisch Hall den Ausbildungsplatzsuchenden – ein absoluter Rekord! Auch im kommenden Jahr möchte das Berufsschulzentrum Künzelsau an diese Teilnehmerzahl anknüpfen. Ziel der Messe ist es, den Besuchern kompakt und in kurzer Zeit praxisorientierte Informationen zu geben, um dadurch die Berufswahl zu erleichtern.

Parallel zur Messe finden in den Werkstätten und Schulungsräumen der Gewerblichen Schule sowie der Karoline-Breitinger-Schule wieder Workshops statt. Auf der Bühne treten interessante Gäste im Rahmen von Impulsvorträgen, Fachgesprächen und Diskussionen auf.

Auch für Live-Musik und das leibliche Wohl ist gesorgt. Auf der Website www.berufsinfotag.de können sich alle Ausbildungssuchenden schon im Vorfeld der Messe umfassend informieren. Zu zahlreichen Ausbildungsberufen gibt es detaillierte Informationen über den Ausbildungsverlauf, die -inhalte und die direkte Verlinkung zu allen teilnehmenden Ausbildungsunternehmen ist eingerichtet. Ein Film gibt Einblicke in die diesjährige Veranstaltung.

»Besuchen Sie unseren Berufsinfotag am Berufsschulzentrum Künzelsau! Wir freuen uns im Übrigen auch über jeden, der einfach so eine Runde über unser Gelände laufen, Live-Musik hören oder etwas essen möchte. Viele Unternehmen stellen neben ihren Ausbildungsgängen auch neue Projekte und Technologien vor oder bieten Mitmachaktionen an«, so das Organisationsteam Patrick Wagner und Claudia Bader.

Berufsinfotag 2023, Sa. 29. April, 9 Uhr bis 14 Uhr, Berufsschulzentrum Künzelsau, www.berufsinfotag.de