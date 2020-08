groninger & co. gmbh: Fundierte Ausbildung

Bei groninger hat die Ausbildung der eigenen Nachwuchskräfte einen sehr hohen Stellenwert. Das Unternehmen bietet eine fundierte und praxisnahe Ausbildung, in der nicht nur Wissen, sondern auch Teamgeist groß geschrieben werden. Damit erhalten die Auszubildenden die Grundlage für den Einstieg in eine vielseitige, interessante und herausfordernde Arbeitswelt, die sowohl national, als auch international ausgerichtet ist. Werte wie Respekt, Wertschätzung und Vertrauen werden aktiv gelebt. Auch wenn inzwischen rund 1.300 Kolleginnen und Kollegen bei groninger beschäftigt sind, kennt hier noch fast jeder jeden. In den letzten 40 Jahren hat sich das Unternehmen zu den international führenden Herstellern von Füll-und Verschließmaschinen für die Pharma-, Kosmetik- und Consumer-Healthcare-Industrie entwickelt. groninger steht für exzellentes Know-how, innovative Lösungen und partnerschaftliches Miteinander im Sondermaschinenbau. Zusammen sollen rasant wechselnde Märkte gestaltet und die hohen Anforderungen , die Verbraucher stellen, gemeistert werden. wol

