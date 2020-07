Handwerk sucht Auzubildende

Im Gebiet der Handwerkskammer Reutlingen gibt es 13.600 Handwerksbetriebe, davon bilden knapp 3.000 regelmäßig junge Menschen aus. Für viele Betriebe ist es in den letzten Jahren grundsätzlich schwieriger geworden, die dringend benötigten Nachwuchskräfte zu gewinnen. Demografischer Wandel und die immer stärker werdende Tendenz junger Menschen zu schulischen bzw. akademischen Bildungsgängen könnten Grund für den erheblichen Rückgang neu abgeschlossener Berufsausbildungsverträge sein. Dem widerspricht aber der erneut gestiegene Anteil an Abiturienten, die sich für eine Ausbildung im Handwerk begeistern – der Anteil der Abiturienten bei den neu abgeschlossenen Verträgen ist nunmehr auf 14,7 Prozent angestiegen.

Die Bereitschaft auszubilden ist trotz Corona-Krise da, in diesem Jahr hat die HWK Reutlingen sogar über 200 Lehrstellen mehr in ihrer Lehrstellenbörse eingetragen als im vergangenen Jahr. Auch sind ihr keine Betriebe bekannt, die schon abgeschlossene Ausbildungsverträge wegen der Krise aufgelöst hätten. Sorgen bereitet sowohl den Betrieben als auch der HWK, dass das Beratungsangebot in den Arbeitsagenturen und in den allgemeinbildenden Schulen coronabedingt eingeschränkt war und immer noch ist. Auch Berufsorientierungsmessen, Infobörsen und -tage und Veranstaltungen, auf denen die HWK und die Betriebe für das Handwerk geworben haben, konnten nicht stattfinden. Die größte Herausforderung ist daher aktuell, die Jugendlichen in die duale Ausbildung zu vermitteln.

Aktuell sind für das Ausbildungsjahr 2020 noch 766 Lehrstellen zu besetzen. Zu den Gewerken mit den meisten offenen Lehrstellen im gesamten Kammergebiet gehören die Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik, dort gibt es insgesamt 73 freie Stellen, die Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk mit 62 freien Stellen, die Maurer mit 61 freien Stellen und die Maler- und Lackierer mit 59 freien Stellen.

Ziel der Handwerkskammer ist es, in den nächsten Wochen durch entsprechende Maßnahmen wie Kinowerbung, Anzeigenschaltung, Azubicard und verstärkte Angebote in den sozialen Medien noch intensiver Jugendliche und Betriebe zusammenzubringen. Auch die neue WhatsApp-Sprechstunde, die Montag bis Donnerstag von 10 bis 16 Uhr und freitags von 10 bis 13 Uhr stattfindet, zielt ganz auf das kommunikative Verhalten der Schülerinnen und Schüler ab. Beim Angebot mitzumachen ist dabei ganz einfach. Interessierte müssen nur WhatsApp aufrufen, die Nummer 01577-1758723 eingeben und als Kontakt speichern. Schon kann es losgehen!

Dann erhalten die Schülerinnen und Schüler Antworten rund um Berufswahl, Voraussetzungen und Tipps zur Bewerbung, und zwar unkompliziert, schnell und völlig anonym.

Das Lehrstellenangebot aufs Smartphone

Das Lehrstellenradar gehört bei vielen Schülern ganz selbstverständlich auf das Smartphone. Mit der App für iOS und Android geht die bundesweite Suche nach Lehrstellen und Praktikumsplätzen ganz einfach von der Hand. Nach Wunsch können Suchprofile angelegt werden. Berufe, Ort und Umkreis eingeben – fertig. Sobald passende Angebote eingehen, wird der Nutzer automatisch informiert. Die App gibt es kostenfrei im Apple AppStore und in Google Play. Die Ausbildungs- und Praktikumsplätze gibt es ebenfalls unter hwk-reutlingen.de/ausbildung

Alle Infos zu freien Lehrstellen unter

www.hwk-reutlingen.de/lehrstellensuche