Hauptzollamt Heilbronn: Karriere beim Zoll machen

Beim Zoll macht man nicht irgendeinen Job, sondern leistet mit der eigenen Arbeit einen wichtigen Beitrag für Deutschland. Als ­Zöllnerin oder Zöllner setzt man sich für mehr Gerechtigkeit in Deutschland ein.

Im Einsatz an Grenzen, Flughäfen oder Verkehrsknotenpunkten enttarnen Zöllnerinnen und Zöllner Schmuggler und unterbinden den illegalen Handel mit bedrohten Arten, gefälschten Produkten, Waffen und Drogen. Aber auch die Bekämpfung von illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit gehört zu ihren Aufgaben.

Der größere Teil beim Zoll verrichtet seine Tätigkeiten allerdings vom Schreibtisch aus. Zöllnerinnen und Zöllner überprüfen beispielsweise Warensendungen im Postverkehr, organisieren Abläufe für Kolleginnen und Kollegen im Außendienst oder sind in der IT tätig. Im Büro sind sie außerdem für die Festsetzung und Einnahme von Steuern und Zöllen verantwortlich. Dazu kommt die Bekämpfung der Geldwäsche, die Ahndung oder der Bereich Vollstreckung, wo offene Forderungen bspw. Zölle eingetrieben werden. Beim Zoll können Berufsanfänger zwischen drei Karrierewegen wählen – einer Ausbildung für den mittleren Dienst, dem dualen Studium für den gehobenen Dienst oder einem dualen Studium der Verwaltungsinformatik. Jeder dieser Wege ermöglicht den Einstieg in einen verantwortungsvollen und wichtigen Beruf im öffentlichen Dienst. Beim Hauptzollamt Heilbronn sind knapp 600 Beschäftigte für den Zuständigkeitsbereich der Stadtkreise Heilbronn und Ludwigsburg, sowie für die Landkreise Heilbronn, Hohenlohe, Ludwigsburg, Main-Tauber und Schwäbisch Hall zuständig. Zum Hauptzollamt Heilbronn gehören u.a. vier Zollämter mit 46 Beschäftigten.

