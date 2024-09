Heilbronner Versorgungs GmbH: Regional, zuverlässig, fair

Verbinden, versorgen, vertrauen« – unter diesem Motto sorgt die Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG) mit Sitz am Energiestandort Heilbronn in der Weipertstraße 41 mit über 300 Mitarbeiter*innen für Lebensqualität in Heilbronn und der Region, als Lieferant für Erdgas und Wärme sowie als Netzbetreiber für die Erdgas-, Wasser-, Abwasser- und Fernwärmeinfrastruktur.

Städte und Gemeinden, aber auch Energieunternehmen wie die Netze BW oder die NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken mbH, Industrieunternehmen und private Haushalte vertrauen auf ihre Kompetenz und Erfahrung.

Die HNVG sucht Auszubildende in unterschiedlichen Berufen im technischen und kaufmännischen Bereich. Hier werden unter anderem Anlagenmechaniker/innen in den Fachrichtungen Versorgungstechnik und Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik sowie Fachkräfte für Wasserversorgungstechnik ausgebildet. Im kaufmännischen Bereich bildet die HNVG Industriekaufleute aus.

