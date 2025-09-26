HNVG & SWHN: Sorgen für Morgen

Zwei Arbeitgeber mit Zukunft, viele ­motivierte Teams und unzählige Perspektiven – das alles bedeutet eine Ausbildung bei der HNVG und SWHN. Sie sagen: »Starte bei uns mit Vollgas in deine Zukunft!«

Wer Lust hat, in einem systemrelevanten Umfeld zu arbeiten und einen positiven Beitrag für Heilbronn und die Region zu leisten, ist hier genau richtig! Als regionaler Energiedienstleister kümmert sich die Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG) um die nachhaltige Versorgung unserer Region. Dabei versorgt sie sowohl Privathaushalte als auch Gewerbekunden und große Industriebetriebe im Raum Heilbronn mit Gas, Wasser, Abwasser und Wärme. Die HNVG sucht motivierte, ehrgeizige und neugierige junge Menschen, die das Team bereichern. Ob technikbegeistert, zahlenaffin oder gut organisiert – hier bietet sich die Möglichkeit, die eigenen Talente in technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen einzubringen.

Von den Verkehrsbetrieben über den Bäderbereich bis hin zu sauberem Trinkwasser: Nachhaltigkeit, Kundenservice und eine sichere Versorgung der Bedürfnisse der Kunden haben bei der Stadtwerke Heilbronn GmbH (SWHN) Priorität. Sie ist moderner Dienstleister und Infrastrukturbetreiber und bietet der Stadt Heilbronn und der Region eine breite Produktpalette und umfangreiche Dienstleistungen rund um die Bereiche Trinkwasser, Bus & Stadtbahn, Bäder, Parkhäuser, Mobilität, Eishalle, Industrie- und Hafenbahn und Freizeit.

Die spannenden Ausbildungsberufe sind: Industriekaufleute (m/w/d), KFZ-Mechatroniker (m/w/d) und Fachangestellte für Bäderbetriebe (m/w/d). Außerdem bildet die SWHN bei Bedarf auch Berufskraftfahrer (m/w/d) und Fachkräfte im Fahrbetrieb (m/w/d) aus.

Heilbronner Versorgungs GmbH

Tel. 07131-564642 · karriere@hnvg.de

www.hnvg.de

Stadtwerke Heilbronn GmbH

Tel. 07131-564081 · karriere@stadtwerke-heilbronn.de

www.stadtwerke-heilbronn.de