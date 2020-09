IB Berufliche Schulen – Viele Wege führen zum Ziel

Seit 1975 führt der Internationale Bund in Heilbronn Bildungsmaßnahmen durch. Bei IB Beruflichen Schulen Heilbronn kann man im Sozialwissenschaftlichen Gymnasium die allgemeine Hochschulreife in drei Jahren erwerben sowie die Fachhochschulreife in zwei Jahren am Kaufmännischen Berufskolleg. Ebenfalls drei Jahre dauert die Ausbildung zum/r Kinderpfleger/in. Die Mittlere Reife können Interessierte in der Berufsfachschule Wirtschaft machen. Alle Schulabschlüsse und Ausbildungen des IB sind staatlich anerkannt. Ein engagiertes Lehrerteam sorgt für zielgruppengerechten Unterricht und eine hohe Abschlussquote. In den Kernfächern wird Stützunterricht, in den Ferien Prüfungsvorbereitungen angeboten. Durch die besondere Wertschätzung des Einzelnen und persönliche Ansprache wird bei den Beruflichen Schulen eine familiäre Atmosphäre geschaffen. Die Schulsozialarbeit vor Ort gewährt eine pädagogische Betreuung über den klassischen Schulbetrieb hinaus. Die Schüler und deren individuelle Förderung der Persönlichkeiten stehen im Vordergrund. Einmal jährlich findet ein Tag der offenen Tür statt, wo sich Schüler und Eltern über das Ausbildungsangebot informieren können.

Ib Bildungszentrum Heilbronn

Knorrstr. 8, 74074 Heilbronn · Tel: 07131-78090

www.ib-heilbronn.de