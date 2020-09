Individualität und Ökologie unter einem Dach bei Keitel-Haus

»Wir bauen Ihr Haus, als wäre es unserer eigenes.« Dieser Satz ist fest mit Keitel-Haus als Anbieter von hochwertigen Holzhäusern verbunden. Er macht deutlich, auf welche Werten und Überzeugungen die Arbeit des mittelständischen Unternehmens aus Brettheim beruht. So unterschiedlich Keitel-Häuser dadurch in ihrem Erscheinungsbild sind, so eindeutig verbindet sie ihre qualitativ hochwertige, energiesparende und umweltverträgliche Bauweise. Als Unternehmen, das seit mehr als 90 Jahren mit der Natur und dem ökologischen Baustoff Holz verbunden ist, setzt Keitel-Haus aus Überzeugung auf Werkstoffe und Systeme die einem hohen ökologischen und qualitativen Anspruch gerecht werden. So wird Individualität und Ökologie unter einem Dach verbunden und nicht zuletzt durch die gute Arbeit und das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder in neuen Häusern greifbar. Wer an deren Entstehung mitwirken will, kann sich für verschiedene Berufe bewerben.

