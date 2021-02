Jäger & Jäger GmbH: Coaching zum Erfolg

Nachhaltige positive Veränderungen am Arbeitsplatz –dieses Ziel haben sich Margareta und Ingrid Jäger auf die Fahne geschrieben. Egal ob Führungskräfte, Mitarbeiter oder Absolventen, die beiden Coaches und ihr Team beraten mit ihrem Start-Up Jäger & Jäger professionell, gründlich und diskret. Die beiden Gründerinnen sprechen mit MORITZ über ihre Coaching-Methoden und Zielgruppen.

Was kann man sich unter Jäger & Jäger genau vorstellen?

Ingrid Jäger: Wir sind ein Start-Up, das 2019 gegründet wurde. Wir Gründerinnen sind zwei Schwestern und begleiten die Veränderung von Unternehmen und die Karriereentwicklung von Fach- und Führungskräften durch individuelle Coachings. Wir bieten auch Trainings an, die Mitarbeiter fit für die Zukunft machen. Als Berater unterstützen wir Startups und Gründer bei Ihrem Start in die Selbständigkeit.

In welchem Zusammenhang steht Ihr Unternehmen zum Bildungscampus?

Margareta Jäger: Wir hatten 2019 Büros in der Innovationsfabrik Heilbronn angemietet. Mit Verkauf des Gebäudes an die Dieter-Schwarz-Stiftung wurde uns angeboten, mit auf den Bildungscampus umzuziehen. Wir sind sehr erfreut, dass wir heute mit unseren Büros auf dem Bildungscampus in der Nähe der Hochschulen sind, was für unsere Arbeit sehr wichtig ist. Wir sind beide Dozentinnen an der DHBW, ich bin zudem Mentorin der Hochschule Heilbronn. Durch diese räumliche Nähe ist es uns auch immer möglich, die neuesten Trends und wissenschaftlichen Erkenntnisse aus dem Bereich Hochschule in unsere Coachings, Trainings und Beratungen einfließen zu lassen.

IJ: Dieses Netzwerk mit Professoren aber auch Studenten ist für uns sehr wichtig, um zu sehen, wie entwickelt sich der Handel, wie entwickelt sich Bildung oder auch was gibt es Spannendes aus den Bereichen Lebensmittel und Unternehmen. Gerade im Food-Bereich tut sich da ja superviel. Das ist ein stetiger Austausch, der für alle Parteien interessant ist.

MJ: Als wir gestartet sind, hatten wir zwei Punkte, die uns wichtig waren: Wir wollen Führung in Unternehmen positiv verändern und Trainings auf Basis der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, durchführen. Unser Fokus sind die Skills, die Menschen zukünftig brauchen, um beruflich erfolgreich zu sein – eben die Futureskills. Oder anders ausgedrückt: der Erfolg unserer Coachees und Kunden ist unser Auftrag.

Wie kam es damals zur Gründung von Jäger & Jäger?

MJ:. Zu dem Zeitpunkt hatten wir beide bereits langjährige Erfahrung als Führungskräfte im internationalen Konzern genauso wie im Mittelstand. Ingrid war schon seit 28 Jahren im gleichen Unternehmen – sie hatte dort als Auszubildende begonnen, war als Führungskraft auf verschiedenen Managementebenen tätig und in 2018 Geschäftsführerin im internationalen Handelsumfeld. Ich startete nach meinem Studium im Personalbereich in einem internationalen Handelskonzern und wechselte mit Geburt meines Sohnes als Personalleiterin in den Mittelstand. Ich habe meine Ausbildung zum Coach vor mehr als 20 Jahren abgeschlossen – das Thema Coaching war für mich generell immer schon ein besonderes und wichtiges Thema.

Also mit Führung kannten wir uns beide aus. Uns war klar, dass durch die Digitalisierung und den Transformationsprozess der Wirtschaft, Führung sich ändern muss und Mitarbeiter andere Fähigkeiten zukünftig brauchen werden. Mit dieser tiefen Überzeugung und dem festen Willen Führungskräfte und Mitarbeiter erfolgreicher zu machen, haben wir uns im September 2018 – recht spontan aber dafür mit ganz viel Mut – entschieden, eine GmbH zu gründen. Mittlerweile sind wir zu fünft und werden und wollen weiter wachsen.

IJ: Während meiner gesamten beruflichen Tätigkeit hat mich meine Schwester gecoacht. Von der Auszubildenden zur Mitarbeiterin, dann zur ersten Führungsaufgabe und schließlich zur Geschäftsführerin. Sowohl was persönliche Entwicklung, Karriereplanung aber auch Führungsthemen betrifft, so hatte ich sie als Coach an meiner Seite. Mit Gründung unseres Startups konnten wir Führungskräfte bzw. Mitarbeiter in Unternehmen coachen und sie so bei ihrer Entwicklung unterstützen.

MJ: Wir haben uns bei der Gründung bewusst für den Raum Heilbronn entschieden, weil die Region in den vergangenen Jahren eine derart bemerkenswerte Dynamik entwickelt hat und wir hier starke Unternehmen haben, die bereit sind, sich zu verändern. Weiterhin sind wir im Raum Heilbronn sehr gut vernetzt, sowohl was Unternehmen, Entscheider und den wissenschaftlichen Bereich betrifft.

Was wollen Sie inhaltlich in Ihren Coachings vermitteln?

MJ: Das Wort Coach (engl.) bedeutet ursprünglich Kutsche. Und so, wie die Kutsche einen von A nach B bringt, so unterstützen und begleiten wir in unseren Coachings Menschen auf ihrem Weg zum Ziel. Sehr oft beginnt das Coaching genau damit, das Ziel zu finden. Je nachdem, ob es sich um ein Coaching zur beruflichen Neuorientierung, Persönlichkeits- oder Karriereentwicklung, oder einem Führungs-Coaching handelt, sind die Inhalte sehr unterschiedlich. Methodisch gesehen handelt es sich bei unseren Coachings um ein systemisches Coaching. Wir hören oft von unseren Coachees, dass sie sich motivierter, selbstbewußter und kompetenter fühlen. Hauptsächlich geht es um den Grundsatz, sich selbst zu trauen und zu vertrauen, Dinge anzugehen, egal ob es nun die erste Führungsaufgabe, die erste Bewerbung, der erste Schritt zum strategischen Netzwerken ist ... wir sind an der Seite unserer Coachees und begleiten sie erfolgreich ihre Ziele zu erreichen. Aktuell ist eines der häufigsten Inhalte, der Aufbau einer Personal Brand – und damit insbesondere digital bekannt und sichtbar zu werden. Wer über eine gute Personal Brand verfügt, kann seinen Marktwert steigern und seine Karriere pushen.

Wie sieht so ein Coaching bei Ihnen aus?

IJ: Jedes Coaching ist individuell, keines gleicht dem anderen. Das Coaching findet immer im Gespräch zwischen Coachee und Coach, also im 4 -Augen-Gespräch, statt. Der Coachee nimmt per Homepage oder telefonisch Kontakt zu uns auf. Danach vereinbaren wir gemeinsam ein unentgeltliches Erstinformationsgespräch aus. Hier lernen sich Coachee und Coach kennen. Der Coachee erhält alle Informationen zum Coaching und kann danach entscheiden, ob er durch uns gecoacht werden möchte. Eine der wichtigsten Voraussetzung für ein erfolgreiches Coaching von uns ist, dass es menschlich passt und der Coachee sich zu jeder Zeit auf unsere Diskretion verlassen kann. Deshalb befinden sich auf unserer Homepage weder Referenzen von Firmen noch von hochrangigen Führungskräften. Entscheidet sich der Coachee für ein Coaching bei uns, so beginnen wir mit der gemeinsamen Klärung der Zielsetzung und der Festlegung der groben Zwischenziele. Das Coaching ist mit erfolgreicher Erreichung des Zieles abgeschlossen oder jederzeit vorher, falls der Coachee das möchte. Letzteres hatten wir tatsächlich bisher nur einmal; in den meisten Fällen kommen unsere Coachees mit einem neuen Ziel wieder. Am meisten freuen wir uns, wenn unsere Coachees uns ihre Erfolge und Fortschritte auch dann noch per Mail mitteilen, wenn sie schon lange nicht mehr bei uns sind.

MJ: Unsere Coachings finden, aufgrund der aktuellen Lage, virtuell statt. Wir begleiten unserer Coachees auch zu Veranstaltungen und zu Events, was im Moment auch nur virtuell möglich ist. Sobald die Situation es ermöglicht, werden wir unsere Coachings auch wieder persönlich anbieten.

Wer ist die Zielgruppe, die Sie ansprechen wollen?

MJ: Gestartet sind wir damals mit der Vision, auf der Führungsebene positive Veränderungen zu bewirken. Unsere Hauptzielgruppe waren Entscheider in Unternehmen, die uns als Executive Coach/Berater oder zur Entwicklung ihrer Führungskräfte und Mitarbeiter, beauftragen. Seit unserer Gründung haben wir aber auch festgestellt, dass Führungsverantwortliche oder Mitarbeiter in jeder Lebensphase direkt auf uns zukommen. Diese Kunden wollen nicht, dass ihr Unternehmen oder ihr Vorgesetzter weiß, dass sie einen Coach haben. Berufseinsteiger haben so auch schon ihren Weg zu uns gefunden. Wir wissen jedoch auch, dass viele Unternehmen schon begonnen bzw. beginnen ihren Mitarbeitern und Führungskräften Coaching anzubieten. Deshalb kann es sich lohnen, auf seinen Vorgesetzten zuzugehen und nach einem Coaching zu fragen. Wir positionieren uns deshalb absichtlich nicht über eine bestimmte Zielgruppe. Unser Fokus sind die Futureskills – und der Erfolg unserer Kunden.

Jäger & Jäger GmbH

Bildungscampus 3, 74076 Heilbronn

Fon: 07131-7669274, www.jaeger-consulting.com