Job-Börse der VR Bank HSH, 17.05.25

Die Job-Börse der VR Bank -Heilbronn Schwäbisch Hall eG bringt am Samstag, 17. Mai, auf den Kocherwiesen in Schwäbisch Hall wieder Jugendliche mit Betrieben -zusammen, die zukünftige Kolleginnen und Kollegen suchen.

Eine Einführungswoche, flexible Arbeitszeiten, eine übertarifliche Ausbildungsvergütung, gemeinsame Ausflüge, Möglichkeit zum Homeoffice und zu Auslandsaufenthalten, ein Azubi-Auto sowie später eine (fast) garantierte Übernahme – die Ausbildungsbetriebe überbieten sich gegenseitig auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dazu ist es aber notwendig, die Jugendlichen auf das eigene Unternehmen aufmerksam zu machen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Bei der 20. Job-Börse der VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG am 17. Mai auf den Kocherwiesen in Schwäbisch Hall, scheuen die Unternehmen keinen Aufwand, um auf das Ausbildungsangebot des eigenen Unternehmens hinzuweisen.

Über 95 Aussteller präsentieren sich: Die Unternehmen, Behörden, Innungen und (Hoch-)Schulen ­stellen in der Region die unterschiedlichsten Ausbildungs- und Studienplätze zur Wahl. Die Bandbreite reicht dabei von kaufmännischen und sozialen über gewerbliche und technische Berufe, bis hin zu ­Stellen im gehobenen Verwaltungsdienst und Studienplätzen an Hochschulen. Der Vorteil der Job-­Börse ist, dass die Schülerinnen, Schüler und ihre ­Eltern an den Ständen direkt mit Auszubildenden und den Personalverantwortlichen ins Gespräch kommen und sich austauschen können. Sie erhalten so Informationen aus erster Hand und auf ­Augenhöhe: Dabei lernen die Jugendlichen auch, wie wichtig der gute Eindruck beim ersten Kontakt ist und können den Grundstein für den erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben legen. Neben Fragen zum Unternehmen und den angebotenen Ausbildungsmöglichkeiten, können Informationen über den Ablauf einer Ausbildung eingeholt werden. ­Jugendliche, die noch nicht genau wissen, welche Richtung sie nach dem Ende der Schulzeit einschlagen wollen, haben bei der Job-Börse die breite Auswahl: Ausbildung, weiterführender Abschluss oder Studium? Bei der Job-Börse können auch Möglichkeiten für ein Praktikum ausgelotet werden, um so den möglichen Beruf besser kennen zu lernen. Und wer sich schon für einen Weg entschieden hat, kann die verschiedenen Unternehmen direkt miteinander vergleichen. Bei allen Angeboten ist aber eines wichtig: Wer sich nicht für seinen gewählten Beruf begeistern kann und nicht bereit ist, Leistung zu bringen, wird es überall schwer haben. Durch die Job-Börse stärkt die VR Bank die Region und die hier ansässigen Unternehmen: Sie können nur mit gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter so erfolgreich sein, wie in den letzten Jahren. Die eigene Ausbildung beziehungsweise duale Studienangebote sorgen dafür, dass der Nachwuchs sichergestellt ist und die Menschen in der Region bleiben. In Schwäbisch Hall finden beide Seiten, interessierte Schülerinnen und Schüler sowie attraktive Unternehmen bzw. Institutionen zusammen.

Job-Börse der VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall, Sa. 17. Mai, 10 bis 15 Uhr, Kocherwiesen, Schwäbisch Hall, www.vrbank-hsh.de