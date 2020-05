Job-Börse der VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim wird digital

Die Corona-Pandemie fordert ein weiteres Opfer: Die Job-Börse der VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG muss leider als Veranstaltung vor Ort ausfallen. Da das Geldinstitut trotzdem die Unternehmen in der Region bei der Suche nach Auszubildenden und Nachwuchskräften unterstützen will, wird die Messe kurzerhand ins Internet verlegt.

Unter www.vrjobboerse.de finden sich vom 16. bis 30. Mai alle Aussteller und Berufe: Hier zeigen über 70 Unternehmen, Behörden, Innungen und (Hoch-)Schulen über 200 verschiedene Berufsbilder. Insgesamt stehen rund 2500 Ausbildungsplätze zur Wahl. Das Spektrum ist breit. Es reicht von kaufmännischen und sozialen über gewerbliche und technische Berufe bis hin zu Stellen im gehobenen Verwaltungsdienst und Studienplätzen an Dualen Hochschulen. Nach wie vor sind fundierte Informationen eine wesentliche Voraussetzung bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Dass sich die Überlegungen der VR Bank bestätigen, zeigt die Resonanz auf die Messe in den letzten Jahren: Rund 2500 Besucher pro Ausstellung sprechen eindeutig für sich.

Der Trend zum Studium entwickelt sich allerdings immer stärker zum Problem: Dem Handwerk fehlen die dringend benötigten Fachkräfte. In vielen Branchen gibt es volle Auftragsbücher, die nicht abgearbeitet werden können. Zu wenig Nachwuchs bedeutet in Zukunft auch immer weniger Menschen, die die vorhandenen Betriebe weiterführen könnten. Mit einer dualen Ausbildung haben junge Menschen weiterhin sehr gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt, darin sind sich alle Fachleute einig.

Ziel der Job-Börse digital ist es, Jugendliche und Unternehmen zusammenzubringen und einen ersten Kontakt herzustellen: Sie können sich – wie bei einer »echten« Messe – über die Unternehmen informieren und die angebotenen Ausbildungsberufe oder dualen Studiengänge anschauen.

Zwar ist es in den letzten Jahren für die Jugendlichen leichter geworden, eine Lehrstelle zu finden. Trotzdem kommt nicht jeder in seinem Wunschberuf zum Zug. Da es aber meist nicht den einen Lieblingsjob gibt, sind Alternativen gefragt. Durch die große Anzahl der teilnehmenden Unternehmen haben die Schüler die Möglichkeit, sich schnell sowie kompakt zu orientieren und die wichtigsten Anbieter in der Region kennenzulernen.

Die VR Bank möchte durch das Engagement für die Job-Börse auch in schwierigen Zeiten Jugendlichen und Firmen ein Forum bieten, bei dem sie sich virtuell treffen können. Jeder junge Mensch, der hier eine Arbeit findet, bleibt in der Region und stärkt sie dadurch.

2021 findet die Job-Börse dann wieder wie gewohnt in Schwäbisch Hall-Steinbach statt.

Azubi-Messe der VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG

Sa. 16. bis Sa. 30. Mai

www.vrjobboerse.de