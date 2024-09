Karriere beim Weltmarktführer ZOLLER: Erfolgreich durchstarten

Mehr Tempo, höhere Qualität, sichere Abläufe: ZOLLER bietet überragend präzise Geräte zum Einstellen, Messen und Prüfen von zerspanenden Werkzeugen, Software, Schnittstellen, Cloudservices und Lösungen zur Automation von Werkzeugprozessen. Das alles lässt sich zur individuellen Systemlösung kombinieren – bis hin zur Smart Factory.

ZOLLER steht für Innovationen – das beginnt schon mit den Talents. So bietet das Unternehmen jedem ZOLLER-Talent eine abwechslungsreiche und qualifizierte Ausbildung oder ein Duales Studium mit maximalem Praxisbezug. Als zukunftsorientiertes, globales Familienunternehmen spielt ZOLLER ganz vorne mit und ermöglicht einen erfolgreichen Berufseinstieg sowie beste Perspektiven, am Ende der Ausbildung oder des Studiums übernommen zu werden und weiter zu wachsen.

Wie das konkret im Berufsalltag aussieht, darüber berichten die beiden Auszubildenden Manisha Khatri und Nils Pelz. Manisha macht ihre Ausbildung im Bereich Informatik, mit Schwerpunkt auf Anwendungsentwicklung und ist im dritten Ausbildungsjahr. Am meisten gefällt ihr, dass sie nicht nur in der Anwendungsentwicklung arbeitet, sondern auch andere Bereiche des Unternehmens kennenlernen kann. So kann sie herausfinden, was ihr am Besten liegt. Auch die Flexibilität, bei Projekten selbst zu entscheiden und mitzuarbeiten, findet sie sehr gut.

Nils macht eine Ausbildung zum Fachinformatiker mit der Fachrichtung Anwendungsentwicklung. Er findet besonders den Umgang des Unternehmens mit den eigenen Auszubildenden hervorragend, da bei ZOLLER alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Die Basis dafür bilden die flachen Unternehmenshierarchien und die hohe Hilfsbereitschaft aller Mitarbeiter. Auch Manisha berichtet von einer sehr postiven und kollegialen Atmosphäre bei ZOLLER: »Ich bin in einem genialen Team und verstehe mich mit meinen Kollegen und Vorgesetzen richtig super. Sie unterstützen mich nicht nur in beruflichen Angelegenheiten, sondern helfen mir auch, wenn ich mal über die Arbeit hinaus Fragen habe oder Tipps benötige. Da ich aus einem anderen Land komme, ist dies besonders hilfreich für mich.«

Dieses gute Betriebsklima führt dazu, dass sich beide Auszubildenden noch viel im Unternehmen vorgenommen haben. Nils möchte möglichst bald am Tagesgeschäft als vollwertiger Mitarbeiter mitwirken und sich auch nach der Ausbildung weiterbilden, um weitere Programmiersprachen zu lernen. Darüber hinaus hat er sich das langfristige Ziel gesetzt, für ZOLLER neue und innovative Produkte mitzugestalten. Auch Manisha möchte noch so viel wie möglich ausprobieren und lernen, um ihre Fähigkeiten auszubauen. Nachdem sie ihre Ausbildung abgeschlossen hat und im Berufsleben angekommen ist, möchte sie eventuell ein Duales Studium beginnen – eine Option, die ihr bei ZOLLER offen steht. Worauf also noch warten? Jetzt bewerben und Teil des Teams ZOLLER-Talents werden.

