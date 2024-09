Karrierestart bei der Bundeswehr: Mach, was wirklich zählt

Die Bundeswehr garantiert Sicherheit, Souveränität und außenpolitische Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland. Darüber hinaus schützt sie die Bürgerinnen und Bürger, unterstützt Verbündete und leistet Amtshilfe bei Naturkatastrophen und schweren Unglücksfällen im Inland. Hierbei unterliegt sie den Entscheidungen des Bundestages, dem deutschen Grundgesetz und dem Völkerrecht.

Ob im militärischen Einsatz oder bei einer zivilen Beschäftigung: Die mehr als 265.000 Soldatinnen und Soldaten sowie zivilen Fachkräfte tragen ihren ganz persönlichen Teil dazu bei, Deutschland ein Stück sicherer zu machen. Vielfältige und anspruchsvolle Aufgaben erfordern körperliche und geistige Fitness sowie einen starken Charakter.

Die Bundeswehr bietet allen Interessierten vielfältige Möglichkeiten für Ausbildung, Studium oder Direkteinstieg, unter anderem in den Bereichen Technik, Informationstechnik, Logistik, Handwerk, Verwaltung, Medizin, Musik, Sport und Naturwissenschaften. Mehr als 90 anerkannte Ausbildungsberufe und Aufstiegsfortbildungen stehen in Verbindung mit einer militärischen Karriere zur Auswahl, über 50 davon auch in der zivilen Verwaltung. Die Vorbereitung auf eine Karriere als Offizier (m/w/d) und Führungskraft erfolgt in mehr als 50 verschiedenen Studiengängen. Weitere 18 duale Studiengänge ermöglichen den Einstieg in den gehobenen Dienst als Beamtin bzw. Beamter im zivilen Bereich.

Für eine eine zivile Karriere kann man sich einfach online auf bundeswehrkarriere.de oder direkt bei der gewünschten Institution bewerben. Für eine militärische Karriere vereinbart man einen Termin mit der Karriereberatung der Bundeswehr. Das nächste Beratungsbüro findet man ganz einfach auf bundeswehrkarriere.de/beratungsstellenfinder.

Bundeswehr

Tel: 0800-9800880 · bewerbung.bundeswehr-karriere.de

bundeswehrkarriere.de